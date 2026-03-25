Münchner Westen: Kleusberg bezieht Büroflächen im ZAM Spaces

Die Quartiersentwicklung ZAM in München-Freiham gewinnt einen weiteren Mieter: Mit dem Bau- und Modulbauspezialunternehmen Kleusberg sichert sich Rosa-Alscher einen langfristigen Büromieter für die ZAM Spaces. Das Familienunternehmen verlagert einen Geschäftsbereich und bezieht rund 545 m² Bürofläche im 2. Obergeschoss. Der Einzug ist für Sommer 2026 geplant. Die erfolgreiche Vermittlung erfolgte durch NAI Apollo.

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Mit dem Standortwechsel verlagert Kleusberg seine Sparte für modulares Bauen innerhalb Münchens von der Messestadt Riem nach Freiham. Das Unternehmen mit Sitz in Wissen (Rheinland-Pfalz) ist bundesweit aktiv und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.



Die Zam Spaces bilden den gewerblichen Kern des Quartiers und bieten flexible Bürostrukturen sowie moderne technische Standards. Architektonisch prägen Natursteinfassaden, Arkaden und klar gestaltete Platzräume das Ensemble. Der Standort ist an den öffentlichen Nahverkehr über den S-Bahnhof Freiham angebunden und über die A99 erreichbar.



Das Quartier ZAM umfasst insgesamt rund 110.000 m² Mietfläche für Wohnen, Büro, Einzelhandel und Gastronomie. Seit der Eröffnung Ende 2024 schreitet die Vermietung voran, insbesondere im gewerblichen Bereich. Nachhaltigkeitszertifikate wie LEED Gold und DGNB Gold sowie eine Mobilitätsauszeichnung unterstreichen die Positionierung als moderner Unternehmensstandort.