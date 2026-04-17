Münchner Werksviertel: Monaco startet in die Hochbauphase

Im Münchner Werksviertel erreicht das Büroprojekt Monaco einen wichtigen Meilenstein: Die Arbeiten in den Untergeschossen stehen kurz vor dem Abschluss, der Hochbau folgt unmittelbar. Parallel schreitet die Planung der markanten Fassade voran, die mit einem innovativen Recyclingmaterial umgesetzt werden soll.

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