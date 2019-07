Münchner Norden dominiert den Logistikmarkt

Laut der neuesten Analyse von Realogis hat der Logistikmarkt München mit einem Flächenumsatz von ca. 106.700 m² im ersten Halbjahr 2019 das zweitbeste Ergebnis der letzten fünf Jahre erzielt. Damit ist nicht nur den Vorjahreszeitraum um 9 % übertroffen worden, sondern auch leicht der Fünfjahresschnitt (106.340 m²). Während mit ca. 79.400 m² Logistik- und Industrieflächen zu 74 % Bestandsimmobilien umgesetzt wurden, liegt der Anteil der Neubaueinheiten auf fehlenden Grundstücken weiterhin mit ca. 27.300 m² auf sehr niedrigem Niveau.

„Eine funktionierende Wirtschaft zeichnet sich weltweit durch moderne Standorte und Immobilien in der Nähe ihrer größten Metropolen aus. Die restriktive Ausweisung logistikaffiner Flächen bei gleichzeitig hoher Nachfrage führen jedoch in der Metropolregion München zum weiterhin enormen Flächenmangel an Neubauten für Produktions-, Handels- und Logistikunternehmen“, kommentierte Oliver Raigel, Geschäftsführer Realogis Immobilien München GmbH.



Dadurch können sich Logistikregionen verlagern bzw. verstärken. So bietet der Münchener Norden traditionell das größte Flächenpotential an Industrie-, Logistik- und Gewerbeflächen und ist auch in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres mit 71.700 m² (67 %) am stärksten nachgefragt gewesen. Insbesondere die Nähe und Anbindung an die Autobahn A9 Richtung Nürnberg sowie Ingolstadt steht bei der Wirtschaft stark im Fokus.



Wie im erstem Halbjahr 2018 auch, sind von Januar bis Juni 2019 Immobilieneinheiten ab 5.000 m² für rund die Hälfte des Umsatzes verantwortlich (H1 2019: ca. 48.200 m², 45 %; 2018: ca. 55.400 m², 56 %). Das Segment zwischen 3.000 m² und 5.000 m² hat 17 % (ca. 18.200 m²) auf sich vereinen können, die Flächeneinheit zwischen 1.000 m² und 3.000 m² knapp 30 % (ca. 30.900 m²) und lediglich 9 % des Gesamtumsatzes (9.400 m²) Kleinflächen unter 1.000 m².



Zum guten Halbjahresergebnis 2019 haben vor allem die von Realogis vermittelten Großabschlüsse von einem Logistikunternehmen (15.500 m²) sowie vom Handelsunternehmen New Flag mit 10.500 m² Neubaufläche im Coreport-Logistikneubau in Reichertshofen beigetragen [wir berichteten].





Wesentliche Abschlüsse H1 2019 Unternehmen Standort Fläche Logistikunternehmern Neufahrn 15.500 m² New Flag Reichertshofen 10.500 m² E-Commerce-Unternehmen München-Süd 6.500 m² C+R Hydraulics Moosburg 5.500 m² ITM Isotopen Technologien München AG Neufahrn 5.000 m² Cartonplast Schweitenkirchen 4.800 m²

„Wie im Vorjahresvergleichsraum hat den größten Anteil aller neu vermieteten Flächen mit 38 % der Handel mit einem kontinuierlich guten Bedarf nach Lager- und Logistikflächen abgenommen“, kommentiert Irina Lysenko, Research Analyst bei der Realogis Gruppe. Das entspricht 40.400 m² Fläche, wovon der E-Commerce mit 7.500 m² lediglich 19 % ausgemacht hat. Mit 29 % (ca. 30.900 m²) hat Industriebranche den zweiten Platz im Branchen-Rating im H1 2019 eingenommen. Hier sind vor allem die Pharmaindustrie (21 %; 6.500 m²) und Automotive-Branche (14 %; 4.300 m²) führend gewesen.Aufgrund der Angebotsknappheit steigen auch die Mietpreise: Erstmals ist in Umland Nord eine Spitzenmiete von 8,50 Euro/qm von Realogis registriert worden, die damit gegenüber dem Vorjahresberichtszeitraum um 10 % anzieht. Die Durchschnittsmiete liegt wie Ende 2018 bei 6,75 Euro/m².Aussichtsreiche Prognose für das Gesamtergebnis bis Jahresende 2019: Zwei außergewöhnliche Großabschlüsse stehen kurz vor Abschluss, so dass das Ergebnis zum Jahresende erstmals seit der Aufzeichnung der Flächenumsätze am Münchner Logistikmarkt die 400.000-Quadratmeter-Rekord-Marke erreichen könnte, so Oliver Raigel. Damit würde gleichzeitig auch das Vorjahresumsatz um knapp 40 % übertroffen werden.