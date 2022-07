In den ersten sechs Monaten 2022 haben laut Realogis alle Marktteilnehmer in der Metropolregion München einen Flächenumsatz an Industrie- und Logistikimmobilien zur Miete von 111.000 m² erzielt. Dies ist im Vorjahresvergleich ein Minus von 25,8 %. Der 5-Jahresschnitt von 113.040 m² wird um knappe 1,7 % verfehlt.

