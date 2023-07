Münchner Laimlight geht in die Vermarktung

Das Wohnquartier Laimlight im Münchner Westen startet mit der Vermietung. Die 126 Mietwohnungen mit einer Fläche von 26 m² bis 180 m², die zwischen Zschokkestraße und Wilhelm-Riehl-Straße entstehen, werden durch zahlreiche Gemeinschaftsflächen ergänzt, was das Projekt laut des Investors auszeichnet.

