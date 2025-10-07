Münchner Investmentmarkt tritt auf der Stelle

Auch im dritten Quartal gelang dem Münchner Markt für Gewerbeimmobilien mit einem Transaktionsvolumen von rund 450 Millionen Euro kein Durchbruch. Im laufenden Jahr wurde mit etwa 1,4 Milliarden Euro das Vorjahresergebnis um rund 31 Prozent verfehlt. Auch im abgelaufenen Quartal fand keine Großtransaktion im dreistelligen Millionenbereich statt.

.

„Wir beobachten, dass Investoren wieder größere Investitionsopportunitäten auf den Markt bringen. Mittlerweile prüfen auch institutionelle Investoren wieder häufiger Ankäufe, sofern die Rahmenbedingungen der Immobilie und deren Lage sehr gut sind“, sagt Manuel Aller, Geschäftsführer und Head of Capital Markets bei Colliers in München.



Büroimmobilien machten in den ersten neun Monaten des Jahres mit einem Gesamtvolumen von circa 410 Millionen Euro 29 Prozent des Transaktionsvolumens aus. Eine der größten Bürotransaktionen im abgelaufenen Quartal war der Verkauf der Büroimmobilie „Cityflow“ in der Ungererstraße 67-69 für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Das Objekt ist an den Volkswagenkonzern vermietet und wurde von Imaxxam erworben [wir berichteten].



Hotelimmobilien trugen mit 19 Prozent ebenso deutlich zum Umsatz bei wie gemischt genutzte Immobilien mit 14 Prozent Marktanteil.



Die höchste Marktaktivität zeigen weiterhin Privatinvestoren, die Gewerbeimmobilien im Wert von mehr als 560 Millionen Euro erwarben und dabei den Fokus auf zentral gelegene Objekte legten, wie der kurz vor Quartalsende getätigte Ankauf von „Sport Schuster“ in der Münchner Fußgängerzone [wir berichteten] verdeutlicht. Vermögensverwalter folgen mit rund 260 Millionen Euro und bedienen mit ihren Ankäufen vor allem Kapital aus dem Core-Plus- und Value-Add-Bereich.



Die unveränderten Rahmenbedingungen haben dafür gesorgt, dass die Renditen im Bürospitzensegment in den vergangenen drei Monaten stabil bei 4,5 Prozent geblieben sind, während insbesondere im Umland das Renditeniveau weiter angestiegen ist und dem Ankaufsprofil internationaler, opportunistischer Investoren mit zweistelligen Renditeerwartungen zunehmend entspricht.



„Im nationalen Vergleich behauptet sich der Münchner Markt nach Berlin auf dem zweiten Platz. Kurzfristig ist zwar keine signifikante Verbesserung des Gesamtsentiments zu erwarten, die höhere Stabilität der Markt- und Finanzierungsparameter führt jedoch dazu, dass mehr Produkte auf den Markt kommen werden, die vergleichsweise günstige Investitionsopportunitäten bieten. Die größte Herausforderung bleibt jedoch die Kapitalbeschaffung“, sagt Felix Kugler, Geschäftsführer und Regional Manager Bayern bei Colliers.



Vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Verkaufstransaktionen erwartet Colliers ein stärkeres viertes Quartal, sodass ein Gesamttransaktionsvolumen von etwa 2 Milliarden Euro möglich ist.