Münchner Immobilienmarkt floriert

Auf dem Münchner Immobilienmarkt ist die Gesamtanzahl der Verträge in den ersten drei Quartalen 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht gestiegen. Der Anstieg war bedingt durch den Zuwachs der Kauffälle von Eigentumswohnungen. Die Vertragszahlen der unbebauten Grundstücke und des Häusermarktes waren hingegen rückläufig. Der Gesamtgeldumsatz sank leicht unter das Niveau der ersten drei Quartale 2015, da auf dem Teilmarkt der Büro- und Geschäftshäuser gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein relativ hoher Umsatzrückgang zu verzeichnen war.

Auf dem Markt der unbebauten Wohngrundstücke wurde ein deutlicher Rückgang der Vertragsanzahlen festgestellt. In diesem Marktsegment wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 13 Prozent weniger Kauffälle registriert. Der Geldumsatz ging dabei um 16 Prozent zurück. Die rückläufigen Vertragszahlen bei den unbebauten Wohngrundstücken ist allerdings nicht auf die fehlende Nachfrage zurückzuführen. Vielmehr verweist der anhaltende Aufwärtstrend der Preise auf einen unverändert hohen Nachfrageüberhang.



Bei den Eigentumswohnungen ist in den ersten drei Quartalen 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine 3-prozentige Steigerung der Vertragsanzahl und ein acht Prozent höherer Geldumsatz festgestellt worden. Die wiederum deutliche Umsatzsteigerung, die auf Grundlage einer vorläufigen Hochrechnung ermittelt wurde, ist auf die wiederholt gestiegenen Wohnungspreise zurückzuführen. Nach vorläufigen Preisanalysen sind sowohl bei neuen als auch bei gebrauchten Eigentumswohnungen Preissteigerungen ermittelt worden.



Die nachfolgend aufgeführten Marktdaten zeigen die Entwicklung des Immobilienmarktes von Januar bis einschließlich September 2016. Dazu werden die Vertrags- und Umsatzzahlen im Verhältnis zu den Ergebnissen der ersten drei Quartale des Vorjahres dargestellt. In den Grafiken veranschaulichen Zeitreihen die längerfristige Entwicklung des Immobilienmarktes. Angezeigt werden jeweils die Immobilienmarktdaten der ersten drei Quartale eines Jahres. Aktuelle Preise von Eigentumswohnungen werden in Grafiken im Verhältnis zu den Jahresdurchschnittspreisen der Vorjahre dargestellt.



Zur Preisentwicklung von unbebauten Wohngrundstücken kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Aussage bezüglich der Verhältnisse zu den Bodenrichtwerten zum 31.12.2014 getroffen werden. Weitere Angaben sind erst nach Auswertung aller Kauffälle mit dem Gesamtjahresergebnis sinnvoll.



Unbebaute Grundstücke (Baulandmarkt)

Auf dem Markt der Baugrundstücke für den individuellen Wohnungsbau (Ein- bis Dreifamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser und kleine Eigentumswohnanlagen) wurde in den ersten drei Quartalen 2016 ein Rückgang der Vertragsanzahl um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum festgestellt. Trotzdem entwickelte sich dabei der Geldumsatz positiv und ist um sechs Prozent gestiegen.



Mehrgeschossiger Wohnungsbau

Auf dem Teilmarkt der Baugrundstücke für den mehrgeschossigen Wohnungsbau ist die Anzahl der Verträge in den ersten drei Quartalen 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Allerdings war von den insgesamt 81 Grundstückskaufverträgen (im Vorjahr 67), die dem Gutachterausschuss übermittelt wurden, eine relativ hohe Anzahl von 42 Grundstücken dem öffentlich geförderten Wohnungsbau zugeordnet. Die Geld- und Flächenumsätze sanken trotz erhöhter Vertragszahl unter das Niveau des Vorjahreszeitraumes, da beim freifinanzierten Wohnungsbau die Umsatzrückgänge bei über 40 Prozent lagen.



Gewerbliche Baugrundstücke

In den ersten drei Quartalen 2016 ist die Anzahl der Vertragsabschlüsse von gewerblichen Baugrundstücken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Dem Gutachterausschuss wurden im Berichtszeitraum 20 Kaufverträge übermittelt. Darunter sieben Grundstücke für einfache Gewerbenutzung und 13 Grundstücke für Büro- und Geschäftshäuser. Trotz rückläufiger Verkaufsanzahl, lag das Geldumsatzvolumen aufgrund einiger hochpreisiger Verkäufe von Grundstücken für Büro- und Geschäftshausnutzung in den ersten drei Quartalen 2016 rund 200 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes.



Bebaute Grundstücke

Auf dem Markt der Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser sowie kleiner Eigentumswohnanlagen wurden in den ersten drei Quartalen 2016 acht Prozent weniger Vertragsabschlüsse als im Vorjahreszeitraum registriert. Der Geldumsatz ist trotz rückläufiger Vertragszahlen gestiegen.



Mietwohnhäuser

Auf dem Markt der mehrgeschossigen Mietwohnhäuser wurde in den ersten drei Quartalen 2016 ein Anstieg der Kauffälle gegenüber dem Vorjahreszeitraum registriert. Der Geldumsatz sank im Vergleichszeitraum hingegen leicht unter das Niveau des Vorjahres. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass auf dem Teilmarkt der öffentlich geförderten Mietwohnhäuser der Anteil kleinerer Objekte höher war als im Vorjahreszeitraum.



Gewerbeobjekte

Im Marktsegment der bebauten Gewerbeimmobilien wurden im Berichtszeitraum 78 Kaufverträge registriert (im Vorjahreszeitraum 83). Darunter 48 Objekte mit höherwertiger Gewerbenutzung (vorwiegend reine Bürohäuser) und 19 Büro- und Geschäftshäuser (tlw. mit Wohnanteilen) sowie vier Hotels. Der Geldumsatz sank um rund 580 Millionen Euro unter das Niveau des Vorjahreszeitraumes, da in den ersten drei Quartalen 2016 weniger großflächige Gewerbeobjekte als im Vergleichszeitraum des Vorjahres veräußert wurden.



Wohnungs- und Teileigentum

Auf dem Markt der Eigentumswohnungen und Teileigentumsobjekte (z.B. Büros, Läden oder Tiefgaragenstellplätze) lag die Anzahl der Verkäufe in den ersten drei Quartalen 2016 drei Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Dabei stieg nach einer vorläufigen Hochrechnung der Geldumsatz um 8 Prozent über das Vorjahresergebnis. Die tatsächliche Höhe des Geldumsatzes und die Verteilung der Kauffälle auf die einzelnen Teilmärkte (Neubauwohnungen, gebrauchte Wohnungen und Teileigentumsobjekte) konnte vorläufig nur überschlägig ermittelt werden, da bisher noch nicht alle beim Gutachterausschuss eingegangenen Verträge in die Kaufpreissammlung aufgenommen werden konnten. Unter den insgesamt rund 8.300 verkauften Eigentumswohnungen bzw. Teileigentumsobjekten waren circa 2.950 Neubauobjekte.