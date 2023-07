Münchner Holzhybrid-Ensemble Vinzent wächst in die Höhe

Für das Holzhybrid-Ensemble Vinzent in München-Neuhausen ist die nächste Bauphase angelaufen. Nach der Grundsteinlegung und der Fertigstellung der Bodenplatte im Herbst 2022 [wir berichteten] hat Projektentwickler Bauwerk zuletzt die Arbeiten an den drei Untergeschossen abgeschlossen. Mittlerweile ist der oberirdische Hochbau des Büro-Objekts, das bereits im Frühjahr an die Kommunale Unfallversicherung Bayern veräußert wurde [wir berichteten], und der beiden Wohngebäude in vollem Gange.

