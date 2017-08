Münchner „Hofmann Höfe“ gehen an Rock Capital und Hexal-Gründer

Patrizia Immobilien hat sein Münchner Quartiersprojekt „Hofmann Höfe“ versilbert. Das ehemalige 9,3 ha große Siemens-Areal zwischen Baierbrunner Straße, Hofmannstraße und Siemens­allee geht an Rock Capital, die dafür laut Brancheninformationen rund 250 Mio. Euro bezahlt haben sollen. Dem Verkauf war ein strukturiertes Bieterverfahren vorausgegangen, dass der Projektentwickler aus Grünwald für sich entscheiden konnte.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Patrizia Immobilien AG Rock Capital München

Aus einer Meldung des Bundeskartellamts geht zudem hervor, dass offensichtlich Teile der Neu-Akquisition direkt weitergereicht wurden. Die Gesellschaften LBG 1 und LBG 2 haben jeweils 25% der zu Rock Capital gehörenden „Hofman Höfe Gesellschaft“ übernommen, hinter denen offensichtlich das Family Office der Hexal-Gründer Strüngmann stehen. Keine der beteiligten Parteien wollte dies aber offiziell kommentieren.



Das im Süden der Stadt liegende Areal hatte Patrizia 2012 erworben [Patrizia kauft Grundstück in München-Obersendling], um dort mit einem Investitionsvolumen von rund 300 Mio. ein Quartier mit rund 1.000 Wohnungen sowie Gewerbeflächen zu realisieren. Die Pläne für den „Campus Süd“, der später in "Hofmann Höfe“ umbenannt wurde, stammen aus dem Amsterdamer Architekturbüro Rapp+Rapp mit Lützow7 Landschaftsarchitekten, die den städtebaulichen Wettbewerb für die Umnutzung des Areals im Mai 2015 für sich entscheiden konnten. Der Siegerentwurf sieht eine durchgehend fünfgeschossige Gebäudestruktur mit sieben bis zu dreizehnstöckigen Hochhäusern vor. Die Pläne mußten allerdings überarbeitet werden, da es starke Proteste seitens der Anwohner gab, denen vor allem die Anordnung der Hochhäuser ein Dorn im Auge waren. Die „Hochpunkte“ wurden überarbeitet, Mitte 2016 machte das Projekt dann endlich größere Fortschritte, als von den zuständigen Behörden das Bauleitplanverfahren und damit die Aufstellung des Bebauungsplanes an den Start gebracht wurde [Die Hofmann Höfe nehmen Gestalt an]. Das Projekt ist aber bis heute umstritten, was unter Umständen auch - neben der guten Marktlage - ein Beweggrund für Patrizia Anfang des Jahres war [Spekulationen um den Verkauf des Campus Süd in Obersendling], sich von ihrem Investment nach vier Jahren Entwicklungsarbeit zu trennen.



Patrizia Immobilien AG" />

Das Areal verfügt derzeit über Bürogebäude mit ca. 75.000 m² Büro-, Gastronomie- und Lagerflächen sowie über 1.000 Stellplätzen. Die Gebäudeflächen sind aktuell zu ca. 60% vermietet, u.a. an die BIM - Bundesanstalt für Immobilien sowie an die Stadt München. Das Grundstück verfügt aufgrund des derzeit rechtsgültigen Bebauungsplans über ein MK-Baurecht von ca. 155.000 m² Fläche und hat somit noch umfangreiche weitere Bebauungs- und Nachverdichtungsflächen. Aktuell läuft noch Planungsverfahren hinsichtlich der Umwandlung des Areals in Wohnflächen. Die zukünftige Gesamtinvestition der Quartiersentwicklung schätzt Rock Capital auf über 1 Mrd. Euro. Die Hofmann Höfe sind somit eins der größten privaten Entwicklungsmaßnahmen im Münchner Stadtgebiet und laut Rock Capital-Geschäftsführer Christian Lealahabumrung ein absolutes Highlightprojekt für den Projektentwickler. „Trotz unseren expansiven Akquisitionen in den letzten Jahren zählen die Hofmann Höfe jetzt sicherlich zu einem unserer Highlightprojekten und werden mit seiner Größe sicherlich ein sehr spannendes Projekt für uns werden. Mit dieser Akquisition haben wir unser vorgegebenes Ziel jährlich mindestens 1.000 Wohneinheiten zu entwickeln bzw. zu realisieren weit übertroffen“, so Lealahabumrung. Und damit mit dem Großprojekt auch alles rund läuft, hat Rock Capital sich auch gleich zwei Mitarbeiter von Patrizia an Bord geholt, die bestens mit dem Projekt vertraut sind: David Christmann und Stephan Rothenburg wechselten in den vergangenen Wochen an Bord des Projektentwicklers [David Christmann und Stephan Rothenburg verstärken Rock Capital].



„Es freut uns sehr, dass wir den Zuschlag für die Hofmann Höfe in München erhalten haben und somit die weitere Entwicklung dieses einzigartigen Quartiers in Münchner Händen bleibt. Nachdem wir in unmittelbarer Nachbarschaft bereits über umfangreiche Liegenschaften mit über 200.000 m² Bestands- und Baurechtsflächen verfügen und den Standort natürlich sehr gut kennen, hat es uns natürlich besonders gefreut hier zum Zug zu kommen auch wenn es sich natürlich um ein umfangreiches Kaufpreisvolumen handelt. Mit diesem Erwerb können wir einen weiteren Beitrag zur Entwicklung des Standortes in Obersendling leisten und die in München dringend benötigten Wohn- und Gewerbeflächen schaffen“, so Peter G. Neumann, Geschäftsführer Rock Capital Group.