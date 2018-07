Münchner Highrise one geht mit 87% an den Start

Die Reiß & Co. Real Estate München GmbH (Reiß & Co.) feierte in der vergangenen Woche bei sommerlichen Temperaturen mit 300 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft das Opening des „Highrise one“ im Werksviertel Münchens. „Das im Werksviertel gelegene „Highrise One“ ist einer der attraktivsten Stadtquartiere Münchens und wird zukünftig Wohnen und Arbeiten sowie Kultur und Freizeit gekonnt miteinander verbinden und einen großen Mehrwert für die Mieter generieren“, so Oliver Reiß, Geschäftsführer und Eigentümer von Reiß & Co. Real Estate München GmbH.

