Münchner FritzNeun heißt zukünftig „aer“

Hines hat einen neuen Meilenstein mit seinem Bürogebäude in München-Neuperlach erreicht. Im Rahmen der geplanten Neugestaltung bekommt das Objekt mit „aer“ auch einen neuen Namen. Im Februar 2020 hatte Hines das Gebäude noch als „FritzNeun“ für rund 200 Mio. Euro erworben [wir berichteten].

.

Die 1996 von Lauber & Wöhr entworfenen Gebäude in der Fritz-Schäffer-Straße 9 wurden im Februar 2020 im Auftrag des Hines European Value Fund 2 (HEVF2) erworben. Die bisher von der Allianz genutzte Bürofläche von mehr als 87.000 m² wurde Ende 2020 leergezogen.



Geplant ist eine Neugestaltung des Areals in zwei Abschnitten. Zunächst soll das Bestandsobjekt im westlichen Bereich komplett saniert und umgestaltet werden. Vorgesehen ist ein Multi-Tenant fähiges Bürogebäude mit einem nachhaltigen Energiekonzept – es wird vollständige CO2-Neutralität angestrebt. In diesem Zusammen­hang soll die Immobilie ein DGNB-Rating erhalten. Hierfür wird insbesondere auf eine Holz-Hybrid-Bauweise gesetzt, die sich positiv auf die Energiebilanz des Gebäudes und das Wohlbefinden der Menschen auswirken soll. Zu den Highlights werden unter anderem flexible Büroflächen mit Deckenhöhen von bis zu sieben Metern und neu geschaffene Galerien im Dachgeschoss zählen. Allgemein nutzbare moderne Konferenz- und Co-Working-Flächen sollen ebenso zum Standard gehören wie E-Tanksäulen, grüne und begehbare Dachflächen und -gärten, Sportmöglichkeiten und eine Tagesbar. Zudem ist eine hauseigene Kindertagesstätte geplant. Die gesamte Immobilie wird durch ein App-basiertes System höchsten Anforderungen einer digitalen Infrastruktur gerecht werden. Hierfür strebt Hines eine WiredScore Platinum Zertifizierung an. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts sollen bis Ende 2022 erfolgen.



Langfristig soll in Kombination mit den Planungen für das östliche Bestandsgebäude ein „Campus“ auf dem Gelände entstehen mit attraktiven Außenflächen, die für jedermann zugänglich sind. Auf diesem zweiten Teilgrundstück wird eine Neuorganisation unter anderem durch die Schaffung von Wohnraum angestrebt. Aktuell arbeitet Hines in enger Abstimmung mit Behörden, Politik und Bürgern an einem Zwischennutzungskonzept mit umfangreichen Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsangebot, welches einen Treffpunkt für Generationen schaffen und die Menschen in Neuperlach zusammenführen soll. Auch Büroflächen sollen interimistisch zur Verfügung gestellt werden.



„Wir sind uns der Bedeutung des Planungsobjektes für Neuperlach bewusst und haben uns zum Ziel gesetzt, mit dem ‚aer‘ einen Campus zu schaffen, der einen echten Mehrwert für die Menschen hat und fest in der städtebaulichen Struktur verankert sein wird. Wir wollen mit dem ‚aer‘ ein Leuchtturmprojekt schaffen – nicht nur technologisch, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, Konnektivität und Design. Unsere Vision ist es, mit dem Stadtteil Neuperlach zum Pionier der Stadt von morgen zu werden. Durch aktive Beteiligung und die Schaffung eines neuen Ortes für Begegnungen, sollen daran auch die Bürgerinnen und Bürger teilhaben“, erklärt Christian Meister, Managing Director bei Hines Immobilien.



„Mit dem ‚aer‘ sind wir auf einem sehr guten Weg, neue Maßstäbe bei Bestandsrevitalisierungen zu setzen. Das betrifft nicht nur den respektvollen Umgang und den nuancierten Einsatz von Veränderungen der Bestandsarchitektur, sondern auch das erlebbar Machen des grünen Gedankens. Die Vision eines Gebäudes, in dem es keine sichtbaren Grenzen gibt, sucht seines gleichen am Münchener Büroimmobilienmarkt. Durch eine veränderte Lebenseinstellung junger Menschen zum Thema schonender Umgang von natürlichen Ressourcen und eine veränderte Haltung zur Arbeitswelt befinden sich Büroimmobilien im Umbruch, um für die Young Talents und zukünftige Generationen attraktiv zu sein und nachhaltig Bestand zu haben. Das ‚aer‘ nimmt sich das zu Herzen und bietet die ideale Möglichkeit für Mieter, etwas Gutes für die Umwelt und seine Mitarbeiter zu tun“, ergänzt Alexander Möll, Geschäftsführer von Hines Immobilien.



Eine Anbindung des „aer“ an den öffentlichen Nahverkehr besteht durch die benachbarte U-Bahn-Haltestelle Neuperlach. Der Münchener Stadtteil profitiert von einer gewachsenen Infrastruktur, bester Anbindung an die Innenstadt sowie den Nah- und Fernverkehr, den Flughafen und das Umland, sowie von weitreichenden Grünflächen. Dieses Grün soll sich auch im Gebäude und auf den Büroflächen wiederfinden und so eine Symbiose aus Kommunikation und Kreativität schaffen.



Hines wird bei der Projektentwicklung von den Architekturbüros OLIV Arnold/Werner, O3 Arch. und Studio Vulkan unterstützt.