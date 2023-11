Münchner Davanto vollvermietet

Im Büroneubau Davanto der Bayerischen Hausbau Real Estate im Münchner Westend sind sämtliche Flächen vermietet. Zu den jüngsten Mietern des Objekts in der Gollierstraße 4 gehören die GLL Real Estate Partners GmbH, die TWS Partners AG und die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Eisenführ Speiser. Das Gesamtkonzept wird durch eine gehobene Gastronomieeinrichtung der asiatischen Küche ergänzt.

.

Die Immobilie erstreckt sich über fünf Stockwerke und bietet insgesamt rund 12.300 m² Mietfläche. Das Davanto liegt im Stadtbezirk Schwanthalerhöhe der Bayerischen Landeshaupt­stadt, direkt neben dem Einkaufsquartier Forum Schwanthalerhöhe. Das Gebäude ist durch die U-Bahn-Linie U4 sowie die S-Bahn-Stammstrecke optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. In der direkten Umgebung befinden sich zahlreiche Einkaufs- und Gastronomieangebote.



„Die zügige Vollvermietung des Davanto unterstreicht die Attraktivität des erst­klassigen Standorts in München und die starke Nachfrage nach modernen und hochwertigen Büroflächen in zentraler Lage. Wir freuen uns, dazu beitragen zu können, die Geschäftswelt in der Landeshauptstadt zu bereichern, und den Bedürf­nissen unserer Mieter gerecht zu werden“, sagt Alexandra Pase, Geschäftsführerin der Bayerischen Hausbau Real Estate.



Die Büroflächen in den oberen Stockwerken zeichnen sich durch großzügige, begrünte Dachterrassen aus, die ideal für Outdoor-Meetings und ein flexibles, modernes Arbeiten mit Panoramablick sind. Das Gesamtkonzept wird durch ein hochwertiges Gastronomieangebot sowie ein Premium-Fitnessstudio mit Pool ergänzt. Die Fassade prägt mit ihrer horizontalen Bänderung und Glasmosaikstruk­tur maßgeblich das Erscheinungsbild des Gebäudes und der gesamten Schwanthalerhöhe.