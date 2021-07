Münchner Bank bezieht neuen Standort in München-Pasing

Comfort hat der Münchner Bank eG eine Einzelhandelsfläche in dem neuen Geschäftshaus Pasing Central an der Bäckerstraße 1-3 in München für einen weiteren Standort in der bayrischen Landeshauptstadt vermittelt. Die Münchner Bank eG sicherte sich eine Erdgeschossfläche von mehr als 520 m². Eröffnung und Design Opening fanden diese Woche statt. Eigentümer des neu entwickelten Pasing Central ist die DIC Asset Management aus Frankfurt am Main.

.