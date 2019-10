Münchner Bahnhofsviertel: Projektentwicklungen auf dem Weg

Die Aufwertung des Münchner Bahnhofsviertels geht voran: Während der Projekentwickler Concrete Capital für seinen geplanten Motel One-Neubau in der Schillerstraße seit letzter Woche die Baugenehmigung in der Hand hält, stellte ein JV von Ehret+Klein, Bauwens und Büschl heute ihre Pläne für ein neues Büro- und Geschäftsgebäude mit „innovativen Handelskonzept“ am Standort Bayerstraße 25/

Schillerstraße 4 vor.

.

Grünes Licht für Motel One

Lange hat es gedauert, doch jetzt kann Concrete Capital mit seinem geplanten Hotelneubau loslegen und Geschäftsführer Peter Fritsche zeigt sich erfreut, dass die Lobbyinteressen Einzelner eine zeitgemäße Entwicklung in Sichtweite des Bahnhofsplatzes nicht verhindern werden: „Wir freuen uns, dass wir das Viertel durch einen Neubau an dieser städtebaulich so wichtigen Lage aufwerten dürfen.“ Dem neuen Hotelprojekt war seitens einiger Hoteliers aufgrund der hohen Hoteldichte in der Mikrolage starke Kritik entgegengeschlagen, zudem forderten einige Kritiker die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum zu prüfen. Das Münchner Planungsreferat sah dafür im Umfeld des Bahnhofsplatz aber kein Potenzial. Außerdem bestand für die Stadt bei Nicht-Genehmigung die Gefahr von Schadenersatzansprüchen in Millionenhöhe gegenüber dem Investor, da eine Hotelnutzung im Bebauungsplan bereits vorlag.



Die für den Neubau erforderliche Zweckentfremdungsgenehmigung wurde bereits im Mai diesen Jahres erteilt. Für Fritsche kein Verlust für den Wohnungsmarkt, denn der Großteil der 35 Apartments sei bereits vorher gewerblich genutzt und zum Beispiel über Airbnb vermietet worden. Lediglich 15 Apartments wurden tatsächlich im Sinne einer dauerhaften Haushaltsführung genutzt und mit diesen Bewohnern konnte eine einvernehmliche Lösung für den Umzug gefunden werden, indem unter anderem Wohnungen mit guter verkehrlicher Anbindung zu vergleichbaren Preisen bei deutlich besserer Ausstattung angeboten wurden. Letztendlich sei es sogar gelungen, auch künftig Wohnen am Standort zu ermöglichen, denn in intensiver Abstimmung mit Architekten, Motel One und der Stadt werden in dem Objekt insgesamt 10 Werkswohnungen errichtet, die nach Fertigstellung den Mitarbeitern von Motel One als Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.



Der von dem renommierten Münchner Architektenbüro OSA entworfene Neubau auf dem Grundstück Schillerstraße 3-3a ersetzt neben einem in die Jahre gekommenen Hotelkomplex mit bisher 140 Betten auch ein marodes Appartementhaus sowie eine Tabledance-Bar mit Sex-Kino. Das neue Budgethotel wird insgesamt 269 Zimmer umfassen und im Erdgeschoss soll eine attraktive Gastronomiefläche realisiert werden. Der Baustart ist aktuell für Anfang 2021 anvisiert.



Ehret+Klein plant „innovatives Handelskonzept“

In direkter Sichtlage, auf dem Grundstück Schillerstraße 4 und Bayerstraße 25 wird das JV von Ehret+Klein, Bauwens und Büschl die Neugestaltung des Standorts vorantreiben. Der Kaufvertrag für das Areal ist bereits unterzeichnet. Wie die drei Partner ausdrücklich aufgrund der Diskussionen in den vergangenen Monaten betonen, sei kein Hotelkonzept mehr für den Standort geplant. Die ursprünglichen Pläne von DC Values und Kontora ein weiteres Motel One mit 177 Zimmer zu errichten [wir berichteten], ist mit dem Verkauf des Gebäudes somit vom Tisch.



Von den rund 10.000 m² Mietfläche entfallen ca. 3.900 m² in den unteren drei Geschossen auf Handels- und Gastronomienutzung, auf den oberen Geschossen sind Büros geplant. Dies sei laut Ehret+Klein im Sinne der zukünftigen Nutzer und Nachbarschaft, deren Belange bereits im Vorfeld berücksichtigt worden seien. Zur vorgelagerten Flaniermeile Kaufingerstraße werde ein angemessener Eingang entstehen. Der helle und ansprechende Fassadenentwurf wird zur neuen Adresse am Bahnhofsplatz und soll einen bleibenden Eindruck auf zukünftige Besucher hinterlassen, die am Münchner Hauptbahnhof aussteigen.



„Wir freuen uns auf dieses spannende Projekt, schon allein weil die Transformation des angrenzenden Bahnhofareals mit wegweisender Architektur zeitgleich stattfindet. Wie gewohnt werden wir verantwortungsbewusst alle Beteiligten, wie zukünftige Nutzer und die Nachbarschaft, in die Planung und Konzeption miteinbeziehen. Hier führen wir bereits offene und vertrauensvolle Gespräche“, kommentiert Michael Ehret.