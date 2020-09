Münchenstift stellt Pläne für Seniorenwohnheim an der Franz-Nißl-Straße vor

Die Münchenstift GmbH plant an der Franz-Nißl-Straße, in Nähe des Stadtteilzentrums Oertelplatz, den Neubau eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes. Die Fertigstellung des Hauses, das das Hans-Sieber-Haus in der Manzostraße ersetzen wird, ist für 2023 geplant. Um das Haus möglichst gut in die Umgebung einzubinden, haben sich der Bezirksausschuss, das Planungsreferat und die Münchenstift auf einen Gestaltungswettbewerb geeinigt, den das Büro Nickl & Partner Architekten für sich entscheiden konnte. Die Entwürfe des Gestaltungswettbewerbs werden nun vom 07. bis zum 20. September ausgestellt.

.

Der Entwurf von Nickl & Partner Architekten sieht einen Bau mit echter Holzfassade und einer lebendig gegliederten Außenhaut vor. Das Haus ist als Quartiershaus konzipiert, das sich sowohl ins Viertel öffnet als auch das Leben des Stadtviertels im Haus stattfinden lässt. Entsprechend wird es im Haus eine Tagespflege geben, einen für das Viertel nutzbaren Veranstaltungsraum und eine sich zur Straße öffnende Cafeteria.