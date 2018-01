Münchens Kultur zieht nach Sendlingen

Finanziell wahrlich kein Pappenstiel, aber immerhin hat München nach jahrelangem Gezerre nun eine Lösung für seine Kultur-Institutionen gefunden, die das angestammte Zentrum Gasteig zwecks umfassender Renovierung und technischer Aufrüstung verlassen müssen: Für 90,4 Millionen Euro wird das Industriegelände des Heizkraftwerks Süd im Stadtteil Sendlingen in ein 5-Jahres-Interimsquartier für Stadtbibliothek, Volkshochschule und Teile der Musikhochschule hergerichtet und bebaut. Und: Die Münchener Philharmoniker bekommen einen hölzernen Konzertsaal mit 1.800 Plätzen, der allein 30 Millionen Euro kostet. Er wird direkt hinter der denkmalgeschützten Industriehalle E verortet.

In einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft und des Kulturausschusses sprachen sich in der vergangenen Woche die Stadträte mit großer Mehrheit für den Standort an der Hans-Preißinger-Straße aus, wo die Gasteig-Nutzer während der Zeit der Generalsanierung des Kulturzentrums unterkommen können. Nach derzeitigem Fahrplan werden die Flächen an den Sendlinger Isarauen ab Februar an die einzelnen Abteilungen verteilt, ab März startet die Planung der Modulbauten, des Konzertsaals und des Umbaus der Halle E, die als Foyer für alle Interims-Mieter umfunktioniert wird. Der Baubeginn ist auf den April 2019 terminiert, der Startschuss für die ersten Umzüge soll im Dezember 2020 fallen.



Die Gasteig München GmbH soll, so die Experten in den Ausschüssen, vom Stadtrat beauftragt werden, alle nötigen Schritte in die Wege zu leiten, sobald das Ergebnis des bereits beim Planungsreferat beantragten Vorbescheids vorliegt. Dazu gehören der Abschluss eines Mietvertrags mit dem Eigentümer des Geländes, den Stadtwerken München, und die Planungen für Umbaumaßnahmen und Modulbauten. Bei der Belegung des Geländes, so der Beschluss der Ausschüsse, sollen möglichst viele der bisherigen Mieter mit untergebracht werden.





Gemeinschaftlicher Entwurf Interimsnutzung Gasteig.



„Nach dieser Stadtratsentscheidung zeichnet sich eine realistische Perspektive ab, dass unsere Kulturinstitutionen einen Platz an der Hans-Preisinger-Straße 8 finden können. Gut ist, dass gleichzeitig ein Großteil der dort ansässigen Kulturakteure bleiben kann. Ein weiterer, wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Gasteig-Sanierung ist damit erreicht", so Dr. Hans-Georg Küppers, Kulturreferent der Landeshauptstadt München.



Die – nach vorläufiger Rechnung 450 Millionen teure – Sanierung des Gasteigs wird voraussichtlich im Januar 2021 in Angriff genommen und bis zum Herbst 2024 dauern. Skeptisch verfolgen vor allem die auf dem Sendlinger Industrieareal derzeit ansässigen Mieter die nun verabschiedeten Planungen. Die kleingewerblich strukturierte Klientel fürchtet ihre Vertreibung, weil der Platz für die etablierten Kultur-Institutionen gebraucht werde. Kulturreferent Hans-Georg Küppers versprach das Gegenteil.