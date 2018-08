MünchenerHyp stellt Finanzierung für drei Core-Objekte in Berlin und München

Die Münchener Hypothekenbank finanziert für ein nur qualifizierten Schweizer Anlegern vorbehaltenes Schweizer Anlagevehikel drei Core-Objekte mit 97,8 Mio. Euro. Darunter befinden sich zwei Bürogebäude in Berlin und München (Laimer Würfel, Landsberger Straße 300) sowie ein Einkaufscenter (Kant-Center, Wilmersdorfer Straße 109 ) in Berlin mit Büroeinheiten. Alle Objekte sind nahezu vollvermietet, von sehr guter Qualität und in sehr guten Lagen.

Anfang 2018 hatte die MünchenerHyp bereits das Underwriting für den Ankauf des Büro- und Geschäftshauses „The Monument Building“ in London durch den Fonds übernommen [wir berichteten].



„Mit dieser Finanzierung ist es uns gelungen, die drei Liegenschaften im für den Fonds sehr wichtigen deutschen Markt, optimal für die Zukunft zu positionieren“, meint Marc-Oliver Tschabold, Fondsmanager bei Credit Suisse Asset Management.