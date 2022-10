MünchenerHyp refinanziert Kölner Quincy mit 110 Mio. Euro

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) refinanziert für Tristan Capital Partners mit 110 Mio. Euro das Quincy in Köln. Das Objekt vereint auf 41.600 m² vermietbarer Fläche Büro- und Einzelhandelsflächen sowie Wohnungen in sehr guter Lage in der Kölner Innenstadt.

.

Tristan Capital Partners erwarb das Quincy, damals noch DuMont Carré, über ihren EPISO 4 Fonds, begleitet von ihrem lokalen Partner Concepta Projektentwicklung [wir berichteten]. Seitdem wurde das Objekt in der Breiten Straße 80-90 mit dem BREEAM-Siegel „Very Good“ ausgezeichnet. Die Einzelhandelsflächen wurden neu positioniert, um den Bedürfnissen des umliegenden Stadtviertels bestmöglich gerecht zu werden.



„Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit Tristan Capital Partners die Refinanzierung bereitstellen können und damit weitere Asset-Management-Initiativen ermöglichen, die die Entwicklung des Objekts weiter voranbringen werden“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.