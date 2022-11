MünchenerHyp kauft Hypothekenbank der M.M.Warburg

Die Münchener Hypothekenbank eG hat am 3. November einen Vertrag zur Übernahme der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG unterzeichnet. Damit beabsichtigt sie, sämtliche Anteile der bisherigen Eigentümer M.M.Warburg & CO und Landeskrankenhilfe V.V.a.G. zu erwerben.

.

„Mit der geplanten Übernahme erwerben wir ein risikoarmes und sehr gut zu unserer Bank passendes Darlehensportfolio. Zugleich können wir mit dieser attraktiven Transaktion positive ökonomische Effekte erzielen“, sagt Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.



Die Warburg Hypothekenbank bietet ihren Kunden gewerbliche Immobilienfinanzierungen mit Schwerpunkt auf Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland an. Die Bilanzsumme der Warburg Hypothekenbank beträgt zum 30. Juni 2022 rund 1,8 Mrd. Euro. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Vertreterversammlung der MünchenerHyp sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Nach dem Vollzug der Übernahme ist eine schnelle Integration der Warburg Hypothekenbank geplant, um operative Synergien realisieren zu können. Zu den Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.



Hengeler Mueller hat die MünchenerHyp bei der Transaktion umfassend beraten.