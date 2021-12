MünchenerHyp finanziert Vision One-Ankauf mit 71 Mio.

Die Corestate Bank hat in den vergangenen Tagen drei komplexe Finanzierungen mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Mio. Euro arrangiert. Bei den Objekten handelt es sich um von Corestate verwaltete Objekte, u.a. dem Vision One in Leinfelden-Echterdingen für dessen Ankauf die MünchenerHyp 71 Mio. Euro zur Verfügung stellt.

.

Die MünchenerHyp finanziert den 160 Mio. schweren Ankauf des Bürocampus „Vision One“ [wir berichteten] mit einem langfristigen Darlehen in Höhe von 71 Mio. Euro. Die Bank agiert dabei als alleiniger Underwriter. Die Finanzierung erfolgt für einen geschlossenen Spezial-AIF der Corestate-Tochter Hannover Leasing, die zusätzlich zu Ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft auch das Asset Management für eine kleine Gruppe institutioneller Anleger übernimmt. Der neu erbaute hochwertige Gebäudekomplex besteht aus insgesamt fünf Geschossen mit einer vermietbaren Fläche von rd. 25.000 m². Das Gebäude zeichnet sich durch eine breite Mieterstruktur, eine DGNB-Gold-Zertifizierung und die in unmittelbare Nähe zum Flughafen und zur Messe Stuttgart aus.



Im Auftrag von deutschen und internationalen Investoren hat die Corestate Bank zudem erfolgreich eine dreijährige Immobilienfinanzierung in Höhe von ca. 31 Mio. Euro mit einer deutschen Geschäftsbank verhandelt und vertraglich umgesetzt. Die Finanzierung ist mit einem Serviced Apartment Haus in München besichert, das von der operativen Gesellschaft der Corestate Gruppe unter der Micro Living Marke Joyn betrieben wird.



Im Auftrag eines großen institutionellen deutschen Investors hat das Finanzinstitut zudem eine 10-jährige Immobilienfinanzierung über 27 Mio. Euro mit einer Landesbank abgeschlossen und die Auszahlung für den ersten Bauabschnitt erfolgreich begleitet. Die Finanzierung ist mit einer Immobilie in Köln besichert und besteht aus Mikro-Apartments und Wohnungen, die von operativen Gesellschaften der Corestate Gruppe gemanagt werden.