MünchenerHyp finanziert für Tristan Ankauf in Den Haag

Die Münchener Hypothekenbank eG finanziert für Tristan Capital Partners mit 64,6 Mio. Euro den Kauf des Siemens-Hauptquartiers im niederländischen Den Haag. Tristan Capital Partners hat das Objekt für seinen Immobilienfonds EPISO 6 zusammen mit dem lokalen Partner Timeless Investments erworben.

.

Das aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden bestehende Büroensemble liegt im zentralen Geschäftsbezirk von Den Haag in der Prinses Beatrixlaan 800 und hat eine vermietbare Fläche von rund 30.000 m². Siemens ist Hauptmieter. Die Bürogebäude haben Nachhaltigkeitszertifizierungen von LEED Platin und Gold. Der gesamte Bürokomplex hat ein Energielevel von A erhalten.



„Mit der Finanzierung dieses hochwertigen Büroensembles intensivieren wir unsere Partnerschaft mit Tristan Capital Partners. Zugleich stärken wir unsere Marktposition in den Niederlanden, einem unserer bedeutendsten Auslandsmärkte“, sagt Nicole Jürgensen, Leiterin Internationale Kunden – Gewerbliche Immobilienfinanzierungen der MünchenerHyp.



„Der Kauf des Siemens-Hauptquartiers war eine gute Gelegenheit, uns in diesem starken Büroteilmarkt zu engagieren. Der Mangel an Grade-A-Flächen in Verbindung mit einer reduzierten Neubau-Pipeline machte dieses Investment für uns attraktiv, nicht zuletzt auch, da Mieter zunehmend qualitativ hochwertige Flächen suchen", ergänzt Kick van der Wel, Executive Director bei Tristan Capital Partners.