MünchenerHyp finanziert Ankauf des Bürogebäudes Helix in Eschborn

Die Münchener Hypothekenbank eG finanziert mit einem Darlehen in Höhe von 74,3 Mio. Euro den Erwerb des in Eschborn gelegenen hochwertigen Bürogebäudes Helix. Die Bank agiert dabei als Underwriter und Sole Lender. Sponsor des Ankaufs ist der südkoreanische Investor Hana Financial Investments Ltd. Als Investmentmanager ist das US-amerikanische Immobilienunternehmen Hines tätig. Das Helix im Helfmann-Park 5 umfasst über 36.000 m² Bürofläche und ist im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back für 15 Jahre vollständig an die Commerzbank AG vermietet [wir berichteten].

.

„Einmal mehr konnten wir einen renommierten südkoreanischen Investor mit einer verlässlichen und zügigen Umsetzung der Transaktion überzeugen“, sagt Jan Polland, Leiter Gewerbliche Immobilienfinanzierungen der MünchenerHyp. „Die Transaktion bestätigt unsere Strategie, das Geschäft mit internationalen und nicht-europäischen Investoren auszubauen“, ergänzt Thomas Völker, Leiter Gewerbliche Immobilienfinanzierungen Internationale Kunden.