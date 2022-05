Die Münchener Hypothekenbank eG hat am Mittwoch eine Additional-Tier-1-Anleihe über 75 Mio. Schweizer Franken begeben. Das Emissionsangebot wurde an Investoren in der Schweiz und an qualifizierte Anleger in der EU adressiert. Die MünchenerHyp plant, die Additional-Tier-1-Anleihe an den Börsen in Zürich und Luxemburg notieren zu lassen.

