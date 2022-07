Münchener Wohnprojekt Pandion Verde feiert Richtfest

Die Rohbauarbeiten des ersten Abschnitts des Wohnprojekts Pandion Verde auf dem Gelände des ehemaligen Kieswerks Piederstorfer in München-Neuperlach sind abgeschlossen. Aus diesem Anlass hatte Pandion am 30. Juni auf der Baustelle am Alexisweg zum Richtfest geladen. Im Beisein der am Bau beteiligten Firmen sowie aller Wohnungskäuferinnen und -käufer wurde bei bestem Sommerwetter traditionell der Richtkranz gehoben.

