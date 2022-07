Bayerische Kost, geschmückte Richtkrone und der obligatorische Richtspruch: Ganz traditionell feierte die Münchener Verein Versicherungsgruppe am 1. Juli 2022 das Richtfest für „das max“ an der Ecke Goethe- und Pettenkoferstraße in München. Im Mittelpunkt der Feier standen die Handwerker und Facharbeiter des mit dem Bau beauftragten Bauunternehmens W. Markgraf GmbH

Fotos: Münchener Verein / Foto: Ingrid Theis



[…]