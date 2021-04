Münchener Projekt Meinraum schreitet voran

Der Vertrieb für den zweiten Bauabschnitt des Projektes Meinraum München West ist erfolgreich gestartet. Zum Verkauf stehen 108 Wohneinheiten, davon sieben geförderte Eigentumswohnungen sowie 14 Stadthäuser. Der Aushub der Baugrube startete im Januar 2021, der Beginn des Hochbaus ist für Juni 2021 terminiert.

Der neue Wohnraum richtet sich an Familien, Paare und Singles. Terrassen, Balkone und Loggien erweitern das Wohngebäude ebenso wie die angeschlossenen Innenhöfe und Freiflächen. Der zweite Bauabschnitt ist zu den öffentlichen Grünflächen im Norden und Westen des Areals hin orientiert. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen die Bewohner das Zentrum der Landeshauptstadt in weniger als 30 Minuten und auch gute Autoanbindungen garantieren eine hohe Mobilität. Die Infrastruktur des Bauabschnitts verfügt über vorgerüstete Stellplätze für Elektromobilität, hochleistungsfähiges Glasfaserinternet und eine unabhängige und digitale Paketstation, an der Pakete rund um die Uhr empfangen und versendet werden können. Die neuen Gebäude erfüllen außerdem den Standard eines KfW-Energieeffizienzhauses 55.