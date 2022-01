Münchener Investmentmarkt schließt bei rund 8 Mrd. Euro

2021 erzielte der Münchener Immobilieninvestmentmarkt ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf rund acht Milliarden Euro angestiegenes Transaktionsvolumen. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

„Der Münchener Investmentmarkt verzeichnete 2021 ein äußerst dynamisches Jahr, dessen Transaktionsvolumen nur von dem Rekordjahr 2019 übertroffen wird“, resümiert Peter Tomas, Head of Investment bei CBRE in München. Insbesondere der gewerbliche Investmentmarkt verzeichnete ein starkes viertes Quartal, das mit 3,2 Milliarden Euro das Jahresergebnis dieses Segments auf ein herausragendes Niveau von 7,2 Milliarden Euro hob. Vor allem Büroimmobilien standen hierbei im Investmentfokus – sie machten mit 5,97 Milliarden Euro 83 Prozent des Gesamtvolumens aus. Auf Hotels entfielen etwa sieben Prozent (471 Millionen Euro) des Umsatzes, auf Handelsimmobilien etwa drei Prozent (248 Millionen Euro). Auch der Wohnimmobilieninvestmentmarkt (ab 50 Wohneinheiten) verzeichnete 2021 einen Zuwachs von 38 Prozent auf rund 800 Millionen Euro. „Das jüngste Ergebnis zeigt die investorenseitig hohe Wertschätzung des dynamischen, wertstabilen und von nachhaltigem Potenzial geprägten Münchener Gewerbeimmobilienmarkts“, sagt Tomas.



In den vergangenen zwölf Monaten wurden im gewerblichen Segment insgesamt 34 großvolumige Transaktionen (ab 50 Millionen Euro) getätigt, die 84 Prozent des Jahresvolumens ausmachten. Hierzu zählten unter anderem die Verkäufe des Uptown und der Highlight Towers im ersten Halbjahr und des Pandion Soul im vierten Quartal, mit jeweils weit über 600 Millionen Euro Investitionsvolumen. Zu den aktivsten Käufergruppen gehörten 2021 Privatinvestoren (28 Prozent), offene Immobilien- und Spezialfonds (24 Prozent) sowie Versicherungen und Pensionskassen (13 Prozent). „Deutsche Investoren waren in den vergangenen zwölf Monaten sehr aktiv – sie investierten rund 4,7 Milliarden Euro in München und steigerten ihr Volumen gegenüber dem Vorjahr somit um knapp 30 Prozent“, kommentiert Tomas. Aber auch internationale Investoren favorisieren weiterhin die Isarmetropole. So investierten diese 2021 circa 88 Prozent mehr Kapital am Münchener Markt als noch im Vorjahr. Wie bereits 2020 wurden auch 2021 die mi Abstand meisten Ankäufe in Form von Einzeltransaktionen abgewickelt (87 Prozent) und Portfolioverkäufe blieben die Ausnahme.



Die Spitzenrenditen sind, bedingt durch den hohen Nachfrageüberhang bei Core-Büroimmobilien im CBD, seit dem Ende 2020 leicht um 0,05 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent zurückgegangen. „Für Top-Immobilien in urbanen Lagen sind aktuell bis zu 2,60 Prozent realistisch, in dezentralen Lagen außerhalb des Mittleren Rings und im Umland bis zu 4,00 Prozent“, konstatiert Tomas.



Ausblick auf 2022

Der Investmentmarkt folgt dem nachhaltig stabilen Vermietungsmarkt [wir berichteten] und eilt ihm teilweise auch weiterhin voraus. "Ob, wie im vergangenen Jahr, zahlreiche Großabschlüsse das Investitionsgeschehen beeinflussen werden, bleibt abzuwarten. 2022 werden voraussichtlich auch Immobilien in mittelstarken und peripheren Lagen wieder eine größere Käuferschaft finden, welche ein angemessenes Chance-Risiko-Profil und einen attraktiven Kapitalwert je Quadratmeter zu schätzen weiß. Wir gehen davon aus, dass dementsprechend eine zunehmende Ausdifferenzierung von gut angebundenen Lagen und Objektqualitäten die Folge sein wird“, prognostiziert Tomas. „Der Schwerpunkt des Investoreninteresses wird jedoch weiterhin auf Core-Büroimmobilien in Münchens Top-Lagen mit guter Infrastruktur liegen. Die Verfügbarkeit von Investitionsmöglichkeiten in diesen Lagen wird aber auch in naher Zukunft sehr rar gesät sein.“ ESG-Kriterien werden bei gewerblichen Transaktionen stark an Bedeutung gewinnen.