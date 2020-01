Münchener Investmentmarkt gelingt 2019 historische Aufholjagd

Der Münchener Immobilieninvestmentmarkt hat 2019 eine bislang ungekannte Aufholjagd geboten und nach einem sehr verhaltenen Jahresbeginn mit einem neuen Rekord beim Transaktionsvolumen abgeschlossen. Insgesamt wurden Transaktionen für rund 10,9 Mrd. Euro registriert – rund 65 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach dem ersten Quartal hatte der Wert noch bei 570 Mio. Euro und damit 76 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen.

.

Derweil schloss der Bürovermietungsmarkt mit 760.000 m² rund 22 Prozent unter dem Vorjahr ab. Vor allem der Angebotsmangel verhinderte ein besseres Abschneiden – während die Leerstandsquote um bemerkenswerte 60 Basispunkte auf 2,3 Prozent absank, stieg die Bürospitzenmiete um zwei Euro auf nun 41,00 Euro. Im Branchenvergleich standen vor allem internationale Technologie-Konzerne sowie die Automobil-Unternehmen als Mieter im Fokus.



„Wenn die Münchener im März neue Vertreter für den Stadtrat, in die Bezirksausschüsse und an der Stadtspitze wählen, werden die Weichen für die Landeshauptstadt wieder gestellt. Infrastruktur und Immobilienmarkt sind zwei der langfristigsten Bereiche der Politik. Hier müssen strategische Entscheidungen mit Weitblick für ein lebenswertes und zukunftsgerichtetes München gefällt werden, da ein kurzfristiges Umsteuern kaum möglich ist. Dazu muss ein klares Bekenntnis zur Nachverdichtung, unter anderem in Form von Hochhäusern, sowie durch ein modernes Mobilitätskonzept gehören. Deshalb hat München politisch keine Zeit zu verlieren, denn bereits jetzt spüren wir Engpässe, die Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg der Stadt gefährden – was für Wohnen wie Gewerbe gleichermaßen gilt“, so Dr. Gunnar Gombert, Niederlassungsleiter JLL München.



Markt profitiert von besonderer Zusammensetzung auf der Angebotsseite

Mit breiter Brust ist der Münchener Investmentmarkt aus dem Jahr gegangen: „Die Stadt hat im zweiten Halbjahr 2019 eine besondere Kombination verschiedener Transaktionen erlebt, die letztlich trotz des verhaltenen Jahresbeginns zu einem neuen Rekordjahr geführt haben. Ab dem zweiten Quartal kamen zahlreiche Hochkaräter auf den Markt, die das Volumen schnell nach oben schießen ließen“, berichtet Gunnar Gombert. Dabei sei es nicht ungewöhnlich, dass die Dynamik zum Jahresende zunimmt. Die Akteure setzen alles daran, die Transaktionen zum Jahresende abzuschließen, weshalb der Markt zu Jahresbeginn wieder weitgehend abgegrast ist.



So registrierte der Investmentmarkt nach dem schwachen Jahresauftakt im ersten Halbjahr nur 2,3 Mrd. Euro Transaktionsvolumen. In der zweiten Jahreshälfte kamen dann allerdings 8,6 Mrd. Euro hinzu, sodass das Jahr mit 10,9 Mrd. Euro rund 65 Prozent über dem Vorjahr sowie 136 Prozent über dem Zehnjahresschnitt abschloss. Die Anzahl der Abschlüsse nahm auf Jahressicht von 118 auf 135 zu, wobei allein 95 Transaktionen auf das zweite Halbjahr 2019 entfielen.

Traditionell dominant ist dabei der Anteil des Büromarktes, der exakt zwei Drittel des Transaktionsvolumens beisteuerte. Erst mit weitem Abstand folgt die Mischnutzung mit einem Anteil am Gesamtvolumen von 17 Prozent. Ein Objekt gilt als Mischnutzung, wenn keine Nutzungsart auf 75 Prozent der Mieteinnahmen kommt. Alle anderen Nutzungsarten, darunter auch Living (558 Mio. Euro) erzielten fünf Prozent oder weniger.



Andreas Eichwald, Senior Team Leader Office Investment JLL München, analysiert die ungewöhnliche Machtdemonstration des Büroinvestmentmarktes: „Die Bilanz ist nicht allein auf den hohen Kapitaldruck im Markt zurückzuführen, sondern ebenso darauf, dass zum Beispiel strategiebedingt die Laufzeit des Investments ausgelaufen ist – wie den als manage-to-core erworbenen Komplex Kustermannpark, der nun nach drei Jahren wiederverkauft worden ist.“



Forward Deals sind mittlerweile eine Notwendigkeit für Investoren

Einen mindestens ebenso starken Effekt auf das Volumen hatten in diesem Jahr Forward Deals, bei denen Neuentwicklungen bereits vor Fertigstellung den Besitzer wechselten. Darunter die „Macherei“. „Hier kommen zwei Motive zusammen: Der Verkäufer will seine Risiken frühzeitig minimieren und der Käufer weiß gerade in München, dass wenig Produkt zu finden und zu einem späteren Zeitpunkt meist nur deutlich teurer zu bekommen ist. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, dass Nutzer auch immer früher im Projekt anmieten wollen. Der Trend zum Forward Deal ist im Büroinvestmentbereich marktimmanent“ sagt Eichwald.



Ein dritter Faktor sind laut Eichwald die niedrigen Renditen, die langfristige Investoren wie den norwegischen Staatsfonds Norges dazu veranlassen, Premiumbüroobjekte wie die Lehnbachgärten auf den Markt zu bringen. „Nimmt man noch das Ausnahmeprodukt Tucherpark hinzu, kommen die Top-5-Abschlüsse zusammen auf rund 2,5 Mrd. Euro. Auch für München eine Ausnahmesituation“, stellt Eichwald fest.



Die Verteilung der gehandelten Risikoklassen belegt zugleich die besondere Konstellation in München: Mit 39 Prozent lag der Anteil der Core-Objekte deutlich unter dem den Werten der anderen Big 7 Städte. Core plus wurde zu 28 Prozent, Value Add zu 22 Prozent gehandelt. Opportunistische Investments erreichten zehn Prozent.



Auf Käuferseite dominierten Asset/Fonds Manager mit 32 Prozent Marktanteil das Geschehen, ehe mit einigem Abstand Offene Publikumsfonds mit 17 Prozent folgten. Ausgeglichener zeigte sich die Verkäuferseite, wo Asset/Fonds Manager mit 26 Prozent an der Spitze liegen und Entwickler mit 21 Prozent sowie Banken mit 16 Prozent folgen.



Deutsche Investoren spielten im abgelaufenen Jahr die führende Rolle auf dem Investmentmarkt, allerdings bauten die internationalen Investoren Ihre Bestände um 890 Mio. Euro aus. Sie steuerten als Käufer 39 Prozent des Transaktionsvolumens bei, als Verkäufer indes nur 31 Prozent.



Die Bürospitzenrendite ist erneut gesunken – um 20 Basispunkte auf 2,80 Prozent. „Die Luft wird spürbar dünner, nur Berlin unterbietet diesen Wert noch“, vergleicht Eichwald, der bis zum Jahresende mit einem konstanten Wert rechnet.