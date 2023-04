Münchener Hyp emittiert Pfandbrief mit 3,125% Kupon

Die zweite großvolumige Pfandbriefemission der Münchener Hypothekenbank in diesem Jahr fand eine sehr gute Nachfrage bei den Investoren. Der Benchmark-Hypothekenpfandbrief im Volumen von 750 Mio. Euro profitierte in einem lebhaften Marktumfeld von dem derzeit hohen Interesse an mittleren Laufzeiten. Bei einer Laufzeit von sechs Jahre und vier Monaten erfolgte die Emission zu einem Spread von 6 Basispunkten über Swap-Mitte. Der Kupon beträgt 3,125 Prozent.

.

„Der gute Spread, den wir erzielen konnten, unterstreicht einmal mehr das Ansehen der Münchener Hypothekenbank bei den Investoren und spiegelt das Vertrauen in die granulare Deckungsmasse und das solide Geschäftsmodell wider", sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank. Insgesamt wurden 53 Orders aus 11 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 82 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland, gefolgt von Investoren aus den Benelux-Staaten mit 9 Prozent. Größte Investorengruppen waren Banken mit 64 Prozent des Emissionsvolumens sowie Zentralbanken mit 20 Prozent und Asset Manager mit 13 Prozent.



Die Transaktion begleiteten BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank, Helaba und Rabobank.