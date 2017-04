Münchener Großmarkthalle: Stadtrat muss Farbe bekennen

Feilschen ist ein Wort der Markthändler und insofern passt es sehr trefflich auf das Gezerre und Gezeter, das rund um die Münchener Großmarkthalle in Sendling entbrannt ist. Im Kern geht's es um einen Hallen-Neubau für Europas größten kommunalen Großmarkt zwischen Schäftlarn- und Thalkirchner Straße. Die Stadt will den Markt mit seinen 400 Unternehmen und 2.500 Beschäftigten am Fleck halten, kommt aber seit Jahren mit ihren Projektplänen nicht in die Hufe. Inzwischen stehen politisch nicht genehmigungsfähige 180 Millionen Euro Kosten im Raum. Nun wollen einige Händler die Reißleine ziehen - und abwandern.

So berichtet die „tz“ von 40 Händlern die mit einem Umzug nach Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) liebäugeln. Konkret: Mit einer noch zu errichtenden Halle im Ortsteil Parsdorf, gegenüber dem Möbelpalast von Segmüller. Details sind noch unklar. Der Unmut der übrigen Händler wird gleichwohl ebenfalls nicht mehr unter dem Deckel gehalten. In Anbetracht der unklaren Lage, sei es inzwischen Usus geworden, nur noch sehr kurzfristige Mietverträge abzuschließen, weil die Zukunft der Halle so im Unklaren liege. Kommunalreferent Axel Markwart, erklärter Verfechter des Verbleibs der gesamten Markthändler-Schar, will nun dem Stadtrat einen „funktionsorientierten“ Neubau vorstellen, der um die 120 Millionen Euro kosten dürfte. Der Stadtrat soll noch vor der Sommerpause votieren und klare Position beziehen.