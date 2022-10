Münchener Büroflächenumsatz findet zur alten Form zurück

In den ersten drei Quartalen 2022 hat Cushman & Wakefield (C&W) am Münchener Büromarkt einen Flächenumsatz in Höhe von 610.800 m² registriert. Das Ergebnis liegt damit wieder auf dem Vor-Corona-Niveau und rund 8 Prozent über dem 5-Jahresdurchschnitt. Gegenüber dem Vorjahresergebnis beträgt das Umsatzplus rund 35 Prozent.

.

Insgesamt summiert sich der Flächenumsatz im 3. Quartal auf 203.900 m². Drei aufeinanderfolgende Quartale mit Flächenumsätzen jeweils oberhalb der Marke von 200.000 m² wie in diesem Jahr hat es zuletzt 2018 gegeben. Für einen besonders großen Umsatzschub hat im 3. Quartal der Vertragsabschluss des Softwareunternehmens Personio GmbH über circa 39.900 m² im Büroprojekt „Elementum“ gesorgt [wir berichteten]. Die Großvermietung steht flächenmäßig gleichzeitig für den drittgrößten Vertragsabschluss, der jemals auf dem Münchener Bürovermietungsmarkt registriert wurde. Darüber hinaus hat eine Münchener Rechtsanwaltskanzlei in einem Projekt der Signa in der Nähe des Hauptbahnhofs gut 15.000 m² angemietet [wir berichteten].



„Die konjunkturellen Unsicherheiten sind bei den Unternehmen in den vergangenen Monaten spürbar geworden; insbesondere bei der Frage nach der anzumietenden Flächengröße. Wir beobachten, dass Anmietungsentscheidungen langsamer, aber letztlich sehr zielgerichtet getroffen werden. Aufgrund der hohen Mietpreise innerhalb des Münchener Stadtgebietes, nehmen wir eine sichtbare Verlagerung der Nachfrage nach Flächen im Münchener Umland wahr. Mittlerweile werden gut 28 Prozent des Flächenumsatzes im Münchener Umland registriert", kommentiert Hubert Keyl, Head of Office Agency München von C&W.



Die erzielbare Bürospitzenmiete stieg im 3. Quartal 2022 weiter an und liegt aktuell bei monatlich 43,00 Euro/m². Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Plus von rund 5 Prozent. Die erzielbare Spitzenmiete wird vornehmlich im Teilmarkt Altstadt und im Teilmarkt Innenstadt West erzielt.



Auch die flächengewichtete Durchschnittsmiete über die Neuanmietungen der vergangenen zwölf Monate erreichte einen neuen Spitzenwert. Sie liegt jetzt bei monatlich 24,30 Euro/m² und erhöhte sich damit um 2,10 Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beziehungsweise um 60 Cent gegenüber dem Vorquartal. Bis zum Jahresende rechnet C&W mit weiter steigenden Spitzen- und Durchschnittsmieten.



Der absolute Leerstand beträgt zum Ende des 3. Quartals rund 1,09 Mio. m² und hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent erhöht. Die Leerstandsquote im Marktgebiet liegt somit aktuell bei 5,1 Prozent. Im 2. Quartal 2022 summierte sich der Leerstand noch auf 1,10 Mio. m² und 5,2 Prozent. Zuvor hatte sich der Büroflächenleerstand seit Beginn der Pandemie kontinuierlich von Quartal zu Quartal erhöht.



Am Münchener Büromarkt wurden in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt rund 203.200 m² Bürofläche fertiggestellt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Fertigstellungsvolumen um rund 21 Prozent erhöht. Hiervon stehen aktuell noch knapp 29 Prozent zur Verfügung.



Bis zum Ende des Jahres werden – bei planmäßigem Baufortschritt – noch weitere 80.500 m² Bürofläche fertiggestellt. Bis 2026 befinden sich insgesamt 1,1 Mio. m² Bürofläche im Bau. Die Vorvermietungsquote dieser Projekte liegt zum aktuellen Zeitpunkt bei überdurchschnittlichen 56 Prozent. Neuwertige Objekte mit hochmodernen und flexiblen Flächen und ESG konformer Ausrichtung sind sehr begeht.