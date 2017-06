Fast 4.000 m² Bürofläche in München vermietet

Die Immobilie Upper Sendling ist voll, der Central Tower so gut wie: Die Nachfrage auf dem Büromarkt in der bayerischen Landeshauptstadt ist ungebrochen hoch.

Start Up Relayr mietet im Central Tower

Die Relayr GmbH sichert sich eine der letzten freien Einheiten im Central Tower. Das von dem Münchner Architekten Heinz A. Musil entworfene Landmark Building in der Landsbergerstrasse 110 wurde zwischen 2000 und 2003 errichtet und stellt mit seinen 22 Büroetagen im 85 m hohen Tower und dem angrenzenden, sechsgeschossigen Flachbau (Plaza) einen außergewöhnlichen Blickfang im Münchner Westend dar. Der Central Tower hat die LEED Zertifizierung in Gold. Begleitet wurde der Vertragsabschluss für den Eigentümer durch E.T. Myer Immobilien GmbH. Eigentümerin der Immobilie ist eine Gesellschaft der Talanx AG, sie wird vertreten und beraten durch die Talanx Immobilien Management GmbH.



Vollvermietung im „Upper Sendling“

Außerdem haben die Spezialisten von Barings Real Estate Advisers die Vollvermietung im Upper Sendling erreicht. Als exklusiver Asset- und Transaktionsmanager des SIS Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds (SIS-Fonds) der Stuttgarter Versicherungsgruppe für Deutschland konnten für die Büroimmobilie in der Aidenbachstraße 54-56 im Teilmarkt Obersendling innerhalb von nur neun Monaten alle vakanten Flächen vermietet werden. So hat sich die Morten Group, die unter anderem die Marke Bold Hotels betreibt, ihre Flächen um 440 m² auf 1.600 m² erweitert. Die S&L Mediengruppe prolongierte zudem ihren bestehenden Mietvertrag über 2.200 m² ebenfalls langfristig. Zusätzlich hat ein US-amerikanisches IT-Unternehmen seinen Mietvertrag verlängert und seine Flächen durch die Anmietung weiterer 360 m² Bürofläche auf 4.300 m² vergrößert.



Augenarztpraxis mietet Flächen im „Eschenpalais“

Die Augenarztpraxis Prof Dr. Dr. Bernhard Lachenmayr hat in der Ottostraße 17 in München ca. 800 m² Praxisfläche angemietet. Die Praxis eröffnet ihren Betrieb zum 1. September 2017 in den neuen Räumlichkeiten im „Eschenpalais“ in der Münchener Innenstadt. Vermieter des insgesamt 3.500 m² umfassenden Büro- und Praxisgebäudes ist die Objektgesellschaft Ottostraße 17, München GbR. JLL war bei dieser Anmietung im Rahmen eines exklusiven Alleinvermietungsauftrags beratend für den Vermieter tätig, Stock Real Estate hat den Mieter beraten.