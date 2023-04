MünchenBau legt Grundstein für Lichthöfe

Gestern legte der Münchner Bauträger und Projektentwickler MünchenBau den Grundstein für sein neues Bürogebäude „Lichthöfe“. Auf fünf Etagen entstehen rund 9.000 m² Bürofläche plus 1- bzw. 2-geschossige Büro-Penthouses und rund 7.000 m² Nebenflächen. Bereits vor dem ersten Spatenstich konnte das Objekt komplett an den US-amerikanischen Technologiekonzern Apple vermietet werden [wir berichteten].

