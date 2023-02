MünchenBau kauft Grundstück in Germering

Der Bauträger hat sich ein weiteres Grundstück in Germering gesichert. Auf dem rund 2.413 m² großen Areal in der Fliederstraße ist der Neubau von 20 Wohnungen geplant. Auf dem Nachbargrundstück Lupinenweg 33-41 und Kurfürstenstraße 9 hatte MünchenBau schon 2010 ein Wohnprojekt realisiert.

.

Die MünchenBau hat ein Grundstück in der Fliederstraße 6 in München-Germering erworben. Das 2.413 m² große Areal ist das Nachbargrundstück zum Grundstück Lupinenweg 33-41 und Kurfürstenstraße 9 und 9a, auf dem der Bauträger im Jahr 2010 den „Lupinengarten“ mit 73 Eigentumswohnungen errichtet hat. Laut Bebauungsplan ist auf dem ehemaligen Gärtnereigrundstück der Bau von 20 Wohnungen möglich.



„Das Grundstück befindet sich in einer erstklassigen Lage in der westlich von München gelegenen Kreisstadt Germering. Die östlich an das Grundstück angrenzende Bebauung besteht aus Reihenhäusern, die Germeringer Einkaufs-Passagen und die S-Bahn-Haltestelle Harthaus sind fußläufig zu erreichen“, erklärt Fritz Neumann, Gründer und Geschäftsführer von MünchenBau. Auch per Auto ist man über die Landsberger Straße hervorragend an die Landeshauptstadt München angebunden. Aktuell befindet sich das Grundstück in der Baurechtschaffung.