München West und München Nord umsatzstärkste Teilmärkte

Auf dem Lager- und Logistikimmobilienmarkt München wurde 2016 ein Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzungen von insgesamt 304.600 m² registriert, der zweitbeste Jahresumsatz seit 2011. Damit konnte das Vorjahresergebnis um 47 Prozent deutlich gesteigert werden. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Analyse von CBRE.

Verantwortlich für eines der besten Ergebnisse auf dem Münchner Logistikmarkt ist nicht nur der hohe Eigennutzerumsatz von rund 70.000 m², sondern auch die hohe Vermietungsleistung. „Während wir 2015 nur knapp 192.000 m² durch Vermietungen registriert haben, wurden im zurückliegenden Jahr über 235.000 m² umgesetzt und damit das Vorjahresniveau um 23 Prozent übertroffen. Rechnet man den Flächenumsatz durch drei Vermietungen in spekulativ errichteten Neubauten im außerhalb des Marktgebietes liegenden Sulzemoos dazu, steigt die Vermietungsleistung für den Großraum München auf 266.000 m²“, erklärt Maximilian Sänger, Senior Consultant Industrial & Logistics bei CBRE in München.





Ausgewählte Flächenumsätze in München Ort Größe Branche Unternehmen Umsatzart Objektstatus Eichenau (Lkr. Fürstenfeldbruck) 29.000 m² Handel Transgourmet Eigennutzung Bestand Maisach (Lkr. Fürstenfeldbruck) 16.600 m² Produktion Klüber Lubrication Eigennutzung Neubau Unterschleißheim (Lkr. München) 15.000 m² Produktion BMW AG Vermietung Neubau Maisach (Lkr. Fürstenfeldbruck) 16.600 15.000 m² Produktion TTI Vermietung Neubau Kirchheim (Lkr. München) 14.100 m² Handel mytheresa.com Vermietung Neubau

Bei der Betrachtung der Teilmarktstatistik ergibt sich ein differenziertes Bild. Das Münchner Stadtgebiet zeichnete durch eine Vielzahl von Vermietungen im kleinteiligen Flächensegment für 52.600 m² verantwortlich. „Größere Abschlüsse über 10.000 m² und mehr konnten wir hingegen außerhalb des Stadtgebiets registrieren, wie beispielsweise im Münchner Norden“, sagt Jan Linsin, Head of Research bei CBRE in Deutschland. Nicht zuletzt durch die Anmietung einer 15.000 m² großen, nutzerspezifischen Projektentwicklung des Autobauers BMW in Unterschleißheim entfielen mit knapp 84.000 m² 27 Prozent des gesamten Flächenumsatzes auf diesen Teilmarkt. Ein noch höherer Umsatz konnte im Teilmarkt München West registriert werden: Mit einem Umsatz von 120.200 m² bei 30 registrierten Abschlüssen zeigte das westliche Marktgebiet deutlich eine sehr hohe Aktivität. Der relative Anteil von knapp 40 Prozent am Gesamtresultat unterstreicht die Bedeutung des Teilmarkts für die Logistikregion um die bayerische Landeshauptstadt. „Der Teilmarkt München West rund um Bergkirchen, Maisach und Olching mit seiner exzellenten Anbindung an den überregionalen Verkehr ist für viele Nutzergruppen sehr attraktiv“, sagt Linsin. „Neben der eigengenutzten Distributionshalle der Firma Transgourmet haben wir hier eine hohe Flächennachfrage von Handelsunternehmen beobachtet“, ergänzt Rainer Koepke, Head of Industrial & Logistics bei CBRE in Deutschland. Ohnehin trugen Unternehmen aus der Handelsbranche in den vergangenen zwölf Monaten rund 34 Prozent zu dem gesamten Flächenumsatz bei. „Bemerkenswert ist auch, dass auf den Teilmarkt München West, insbesondere durch das dort ausreichend vorhandene Flächenangebot in Projektentwicklungen, über die Hälfte des gesamten Jahresumsatzes auf Neubauten entfiel. Trotz der realisierten Projektentwicklungen im nördlichen und westlichen Umland hatte der durch Neubauten generierte Flächenumsatz mit insgesamt 100.000 m² lediglich einen Anteil von nur einem Drittel am Jahresendresultat“, erklärt Sänger.Die Nachfrage nach Lager- und Logistikflächen in München entwickelte sich in den vergangenen Jahren äußerst lebhaft. „Das knappe Angebot an geeigneten Bestandsobjekten sowie verfügbaren Grundstücken für Neubauprojekte wirkte sich bei hoher Nachfrage allerdings limitierend auf den Flächenumsatz aus. Eine deutliche Ausweitung der Neubauprojekte ist nicht in Sicht“, sagt Koepke. Für 2017 gibt es nur vereinzelt Neuausweisungen von Gewerbegrundstücken mit projektierter Nutzung als Lager- und Logistikstandort. „Bei einer geringeren Neubauaktivität wird das angespannte Angebots- und Nachfrageverhältnis am Münchner Marktgebiet voraussichtlich nicht entlastet. Wir erwarten allerdings eine reine Vermietungsleistung von über 200.000 m² und gehen somit davon aus, dass der gesamte Flächenumsatz inklusive Eigennutzern über dem Fünfjahresdurchschnitt liegen wird“, sagt Sänger.