München: VW-Tochter Cariad mietet 22.000 m² bei Real I.S.

Die Real I.S. AG hat rund 22.000 m² in den Münchener Büroimmobilien „Be blue“ und „Be green“ langfristig an Cariad SE, das Software-Unternehmen des Volkswagen-Konzerns, vermiete und damit einen Nachfolger für MAN gefunden. Das New-Work-Konzept Spheres lässt hier innovative Arbeitsplätze und Kollaborationsflächen für Softwareentwickler der VW-Software-Schmiede entstehen.

.

Die zwei insgesamt 26.000 m² Mietfläche umfassenden Bürogebäude befinden sich in der Walter-Gropius-Straße 19-21 / Oskar-Schlemmer-Straße 19-21 in Schwabing und sind Teil des Bürokomplexes „Parkstadt Office Center“. Das „Be blue“ und das „Be green“ wurden 2011 fertiggestellt. Sie waren im Jahr 2012 gemeinsam mit dem Multi-Tenant-Nachbargebäude „Be orange“ für den Immobilien-Spezial-AIF BGV V erworben worden [wir berichteten].



Der Stadtteil Schwabing im Norden von München zählt zu den attraktivsten Büroteilmärkten der bayerischen Landeshauptstadt. Die Mieter des Bürokomplexes profitieren von der Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie der guten Lage innerhalb der Parkstadt. Die Innenstadt, der Flughafen und die Autobahn A 9 sind innerhalb kürzester Zeit zu erreichen.