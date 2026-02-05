Bebauungsplanverfahren eingeleitet
München: Values plant urbanes Mixed-Use-Quartier am Candidplatz
Values Real Estate kommt am Münchner Candidplatz weiter: Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am Mittwoch den Einleitungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 14. Januar bestätigt. Auf dem Gelände eines bestehenden Büro- und Ärztehauses plant der Investor unter dem Namen „Candid-Tor“ einen lebendigen Ort mit studentischem Wohnen, medizinischer Versorgung, Kultur, Gastronomie und Nahversorgung.
„Wir danken der Stadt München für das ausgesprochene Vertrauen, gemeinsam den Weg zur Entwicklung eines mischgenutzten Stadtquartiers am Candidplatz zu beschreiten. Aus einem wenig integrierten Ort wird ein neuer pulsierender Stadtteil-Treffpunkt für Untergiesing. Die bereits etablierten Kulturangebote, die bestehenden und neuen medizinischen Nutzungen erfahren bereits heute viel Zuspruch aus dem Viertel und der Stadt und sollen verstetigt werden“, sagt Dr. Thorsten Bischoff, Managing Partner bei Values Real Estate.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind laut Einleitungsbeschluss Workshops zwischen Stadtrat, Stadtplanungsamt, Bezirksausschuss und Values Real Estate festgeschrieben. Diese sollen Aspekte wie Gebäudehöhe, Fassadengestaltung und Grünflächen gemeinsam weiterentwickeln.
Values Real Estate hatte das Grundstück im Sommer 2021 gemeinsam mit Ehret + Klein erworben und stellte im Herbst 2021 erstmals die Pläne für das „Candid-Tor“ vor. Der Partner stiegt im Laufe des Projekts dann aber aus. Values setzte indes am Standort weiterhin auf die Stärkung der medizinischen Grundversorgung und holte eine neue Hausarztpraxis ins Ärztehaus. Außerdem wurden langfristige Vereinbarungen mit mehreren bestehenden medizinischen Praxen getroffen. Dazu zählen neben Hausärzten auch Dermatologie, Zahnmedizin, Onkologie und Physiotherapie. Ebenso verlängerte der Projektentwickler den Mietvertrag mit dem Verein Carpe Diem, der sich um Menschen mit Demenz kümmert. Ergänzt wird das Gesundheitsangebot durch ein Fitnessstudio vor Ort.
Etabliert hat sich zudem die Plattform „Candy make it your own“, die Untergiesing mit dem Quartier durch regelmäßige Veranstaltungen verknüpft – darunter Comedy-Events, Ausstellungen, Workshops und Märkte. Sie trägt zur kulturellen Vielfalt und Belebung des Standorts bei.
„Diese Angebote der kulturellen Impuls- und Parallelnutzung Candy zeigen, wie lebendig der Candidplatz bereits geworden ist und künftig noch verstärkt sein kann. Wir wollen den jahrelangen Aufbau einer lokalen Kultur- und Eventcommunity in unserem Quartier integrieren“, sagt Frederik Schriever, Geschäftsführer Projektentwicklung Süd bei Values Real Estate. Er ergänzt: „Wir freuen uns über die Entscheidung der Stadt München. In den geplanten Workshops werden wir gemeinsam mit dem Stadtrat, dem Stadtplanungsamt und dem Bezirk die nächsten Schritte erarbeiten, um die identifizierten Bedürfnisse bestmöglich zu berücksichtigen.“