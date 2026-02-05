München: Values plant urbanes Mixed-Use-Quartier am Candidplatz

Values Real Estate kommt am Münchner Candidplatz weiter: Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am Mittwoch den Einleitungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 14. Januar bestätigt. Auf dem Gelände eines bestehenden Büro- und Ärztehauses plant der Investor unter dem Namen „Candid-Tor“ einen lebendigen Ort mit studentischem Wohnen, medizinischer Versorgung, Kultur, Gastronomie und Nahversorgung.

