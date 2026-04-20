München: Union Investment verkauft Büroimmobilie an Conren

Union Investment hat den Vertrag für den Verkauf der Büroimmobilie mit der Adresse Prinzregentenplatz 7-9 in München unterzeichnet. Der Übergang der Nutzen und Lasten erfolgt voraussichtlich Ende Juni dieses Jahres. Käufer ist eine von Conren Land verwaltete Gesellschaft. Laut Marktinformationen bei 167 Mio. Euro und damit über dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert.

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