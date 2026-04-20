Big Deal in Bogenhausen
München: Union Investment verkauft Büroimmobilie an Conren
Union Investment hat den Vertrag für den Verkauf der Büroimmobilie mit der Adresse Prinzregentenplatz 7-9 in München unterzeichnet. Der Übergang der Nutzen und Lasten erfolgt voraussichtlich Ende Juni dieses Jahres. Käufer ist eine von Conren Land verwaltete Gesellschaft. Laut Marktinformationen bei 167 Mio. Euro und damit über dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert.
Das Gebäudeensemble im Stadtteil Bogenhausen verfügt über rund 21.332 m² Mietfläche, ist DGNB Silber zertifiziert und wurde 2011/2012 kernsaniert. Im Jahr 2011 erwarb Union Investment die Immobilie für das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.
„Der Verkauf ist ein gutes Beispiel für unseren aktiven Assetmanagement-Ansatz: Nachdem sich unser Single Tenant GSK, ehemals GlaxoSmithKline, im Haus Nr.9 verkleinert hat, haben wir das Gebäude zur einer attraktiven und funktionalen Multi-Tenant-Immobilie umgebaut und neben der Finn GmbH im zweiten Obergeschoss auch die Immobilien Freistaat Bayern für das gesamte erste Obergeschoss gewinnen können. Durch die Vermietung an den bayrischen Staatsbetrieb konnten per April 2026 wieder eine Vollvermietung hergestellt und somit die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf in einem nach wie vor schwierigem Marktumfeld geschaffen werden“, erklärt Alejandro Obermeyer, Leiter Investment Management DACH bei Union Investment.
Das Bürogebäude hat über die Haltedauer von rund 15 Jahren einen soliden Cashflow für den Fonds generiert. Der Verkauf erfolgt aus strategischen Gründen, um das Portfolio zu verjüngen und die relativ hohe Gewichtung der Metropolregion München im Fonds zu senken. Gleichzeitig will das Fondsmanagement des UniImmo: Deutschland den noch jungen neuen Marktzyklus nutzen und investieren. Auf der Einkaufsliste stehen unter anderem Büroimmobilien in den klassischen Gateway-Städten in Europa wie Paris und London, aber auch die deutschen Büroimmobilienmärkte sind interessant. Die Liquiditätsquote des UniImmo: Deutschland liegt derzeit bei rund 20 Prozent.
Union Investment wurde vom Immobiliendienstleister Newmark sowie von Hogan Lovells und Pöllath + Partner beraten.