München, Stuttgart und Berlin in den Top 15 des E-REGI

Die deutschen Städte zeigen weiterhin eine sehr starke Performance. Zu diesem Ergebnis kommt die 18. Ausgabe des European Regional Economic Growth Index (E-REGI) von LaSalle. München erreichte Rang 7, gefolgt von Stuttgart auf Rang 9. Frankfurt verbesserte sich um zwei Positionen auf Rang 19. Unter den deutschen Städten hat sich Berlin am deutlichsten verbessert: Rang 13 – die höchste Positionierung, die die deutsche Hauptstadt jemals erreicht hatte, vor allem auf Grundlage einer verbesserten Punktzahl bei der Rubrik „Humankapital“.

Weitere Highlights des European Regional Economic Growth Index von LaSalle sind:

• London erlangt knapp seine Position als führende Stadt bei der Immobiliennachfrage in Europa zurück, weniger als zwei Jahre bevor Großbritannien die Europäische Union verlassen wird

• Paris kommt dieses Jahr an zweiter Stelle, nachdem es im vergangenen Jahr die Tabelle angeführt hatte. Es ist nach wie vor Spitzenreiter in Europa im Blick auf das Humankapital

• Stockholm verbleibt auf Rang 3, dynamisiert von einer hohen Humankapital-Punktzahl. Die skandinavischen Städte dominieren die Spitze des Ranking mit Oslo auf Rang 8, KopenhagenMalmö auf Rang 10 und Helsinki auf Rang 16

• Istanbul erreicht Rang 4, wenngleich die zunehmenden politischen Unruhen sich negativ auf die Punktzahlen für das Geschäftsumfeld im Land auswirken. Die Platzierung resultiert in erster Linie aus der Größe der Metropole in Verbindung mit einem derzeit dennoch erwarteten hohen Wachstumspotential.

• Dublin verbessert sich um zwei Positionen auf Rang 5 und erreicht seine höchste Punktzahl seit 2001, gefolgt von Luxemburg auf Rang 6



„Der diesjährige Index zeigt wieder einmal, dass München, Stuttgart und Berlin zu den herausragenden Städten Europas zählen. Wir glauben, dass erstrangige Städte attraktive risikoangepasste Erträge bieten können, wenn Investoren interessante Immobilien in sich schnell verbessernden Lagen identifizieren können, Core+-Gelegenheiten in etablierten Lagen ergreifen und in alternative Sektoren investieren“, erläutert Mahdi Mokrane, European Head of Research & Strategy bei LaSalle.



Der Index teilt die erfassten Regionen in vier verschiedene Städtecluster ein:

• Die Städte in der Gruppierung „The Consistent” waren im Laufe der Jahre die stabilsten im EREGI. Städte mit beständig hohen Punktzahlen sind über den gesamten Konjunktur- und Immobilienzyklus hinweg attraktive Investment-Märkte. London, Paris, Stockholm und München sind die führenden Städte in dieser Gruppe. Die meisten deutschen, französischen, britischen, niederländischen und skandinavischen Städte zählen zu dieser Kategorie.

• Die Städte in der Gruppierung „The Affluent”, zu denen Luxemburg, Oslo, Zürich und Genf zählen, unterstützen ebenso wie die “The Consistent” langfristige Strategien, doch der Abschluss von Transkationen gestaltet sich aufgrund ihrer geringeren Größe und der starken einheimischen Investoren-Basis schwieriger.

• „The Movers“ sind Städte, die sich schon an der Spitze und am Ende des Ranking befunden haben. Zwei Typen von „Movers” sind zu unterscheiden: Die „zyklischen Movers” sind volatile Märkte – sie sind im Ranking zu Abschwungs-Phasen abgestiegen, haben aber die Fähigkeit bewiesen, sich schnell zu erholen. Zu ihnen zählen Dublin, Madrid, Barcelona und Mailand. Im Gegensatz dazu sind die „strukturellen Movers“ Städte, deren Punktzahlen sich über die Jahre kontinuierlich verbessert haben. Zu den „strukturellen Movers“ zählen Berlin, Bristol, Manchester und Rotterdam.

• „The Aspiring“ sind Städte, die von starken konjunkturellen Wachstumsaussichten profitieren. Doch die mangelnde Transparenz bleibt in vielen dieser Märkte ein Problem. Alle osteuropäischen Städte zählen zu dieser Kategorie, insbesondere Warschau und Prag.



„Der E-REGI hat sich über die Jahre als sehr nützlich für unsere Fondsstrategie erwiesen, insbesondere für den LaSalle E-REGI-Fonds. 2017 war für die deutsche Konjunktur ein die Erwartungen übertreffendes, starkes Jahr und wir verzeichnen weiterhin eine hohe Mieternachfrage in allen starken E-REGI-Regionen, was letzten Endes eine überdurchschnittliche Performance bestehender und zukünftiger Investments an den entsprechenden Standorten erlaubt,“ so Claus Thomas, Deutschlandchef bei LaSalle Investment Management.