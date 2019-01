München: Stadtpalais in Top-Lage von Altbogenhausen verkauft

Emslander & Company Immobilien vermittelte erfolgreich ein Stadtpalais im Diplomatenviertel von Altbogenhausen. Das veräußerte historische und denkmalgeschützte Anwesen verfügt über ca. 780 m² Gesamtfläche. Das leerstehende Palais befindet sich auf einem ca. 1.000 m² großen Grundstück in absoluter Bestlage des Stadtbezirks 13 – Bogenhausen. Die historische Villa ist in der Liste für Baudenkmäler beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege eingetragen. „Ich freue mich persönlich sehr, dass der neue Eigentümer die stark sanierungsbedürftige Liegenschaft aufwendig sanieren und revitalisieren wird – so bleibt München ein historisches Stück Münchner Architekturgeschichte erhalten“, so der Immobiliensachverständige Gregory H. Kleemann weiter. Sowohl Käufer als auch Veräußerer sind alteingesessene Münchner Familien. Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen unter allen Parteien vereinbart.

