München: Siemens fordert dritte Startbahn

Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser plädiert im VBW-Unternehmermagazin für den Bau der dritten Startbahn am Münchner FJS Flughafen und unterstreicht, dass ein leistungsfähiger Flughafen von existenzieller Wichtigkeit für den Standort des Siemens Headquarters ist. Damit aber nicht genug, er weist zudem auch auf mögliche Konsequenzen hin, die nicht nur Siemens, sondern wohl auch andere international agierende Unternehmen in Betracht ziehen werden, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen: „Wir haben immer Alternativen und gehen dann eben woanders hin“, so Kaeser.

Die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, des Bundes und der Landeshauptstadt München über den Startbahnbau soll noch im Frühjahr 2017 fallen. Fällt die Entscheidung der Gremien zu Gunsten des Baus aus, entscheidet in München ein neuer Bürgerentscheid über den Bau der dritten Startbahn.