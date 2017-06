München: Richtfest der Riem Arcaden mit P&C als Ersatzmieter für Wöhrl

Riem Arcaden

Eigentümer Union Investment feierte in Anwesenheit zahlreicher Gäste Ende Mai das Richtfest für den Erweiterungsbau seiner Riem Arcaden. Der Neubau komplettiert das nach dem Entwurf der Architekten Allmann Sattler Wappner errichtete Ensemble, das die letzte noch bestehende Baulücke im Westen des Willy-Brandt-Platzes füllt. Die letzten Bauarbeiten sollen im Sommer 2018 abgeschlossen sein. Der Erweiterungsbau vergrößert die Riem-Arcaden um ca. 18.500 m². Diese Erweiterung der größten Shopping Mall Bayerns vergrößert vor allem die Verkaufsflächen. Nach Abschluss der aktuellen Baumaßnahmen kann Union Investment in den Riem-Arcaden insgesamt rund 122.000 m² vermieten.

Union Investment Real Estate GmbH Motel One Group Riem Arcaden München

Von den neuen Flächen gingen 4.000 m² an die Düsseldorf Modekette Peek & Cloppenburg, die einen Mietvertrag mit 25-jähriger Laufzeit über mehr als 4.000 m² abgeschlossen hat. Für die jetzt von P&C angemietete Fläche bestand bereits ein Mietvertrag mit der Modekette Wöhrl, deren Insolvenz jedoch die Suche nach einem neuen Mieter notwendig machte. Peek & Cloppenburg will seine neue Filiale in Riem im Frühjahr 2018 eröffnen. Weitere 9.400 m² der Erweiterungsflächen werden bereits von Motel One für sein 311-Zimmer Hotel belegt und Discounter Aldi hat 1.300 m² für eine Filiale angemietet. 1.900 m² des Erweiterungsbaus sind für ein Sportartikelgeschäft und die Gastronomie vorgesehen, jedoch noch nicht vermietet.