München: Pommes Freunde eröffnet im Terminal 2

Die Premium-Fast-Casual-Marke Pommes Freunde bringt ihr Fast-Food-Konzept mit dem neuen Standort im Terminal 2 am Flughafen München an einen der bedeutendsten Verkehrsknotenpunkte Deutschlands. Mit dem Store im neuen Foodcourt „4 Food Street Kitchen“, der von der Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH auf rund 500 m² betrieben wird, feiert die Marke den ersten Flughafen-Store – ein klarer Meilenstein für das Unternehmen.

.

Der Flughafen-Store ist Teil einer konsequenten Expansionsstrategie: Im Großraum München sind es bereits mehr als zehn Standorte der Marke, die bundesweit inzwischen über 60 Stores betreibt.



„Der Flughafen München ist ein internationales Drehkreuz. Mit Pommes Freunde möchten wir diesen Gästen unkomplizierten Genuss anbieten – schnell, frisch und auf höchstem Niveau. Deshalb wollen wir künftig auch an weiteren hochfrequentierten Standorten wie Flughäfen und Bahnhöfen im gesamten Bundesgebiet noch stärker präsent sein“, ergänzt Sebastian Petz.