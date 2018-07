München mietet 13.000 m² in den Implerhöfen

Implerhöfe

© Art-Invest Real Estate

Art-Invest Real Estate hat mit der Landeshauptstadt München einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren und über rund 13.000 m² für das Büroobjekt „Implerhöfe“ in der Implerstraße 11 geschlossen. Die Landeshauptstadt, die bereits seit Juli 2017 Mieter im Erdgeschoss des Objekts ist, mietet somit die gesamten restlichen 10.000 m² Bürofläche des Bestandsgebäudes langfristig an. Darüber hinaus übernimmt die Landeshauptstadt sämtliche Flächen in dem künftig über eine Brücke angebundenen Neubau, den der Projektentwickler im Rahmen einer Nachverdichtungsstrategie im vergangenen Frühjahr angekündigt hat [wir berichteten]. Neben zwei Tiefgaragengeschossen über weitere 3.000 m² Bürofläche verfügen.

.

Nachdem die Baugenehmigung für die Nachverdichtung bereits vorliegt, hat Art-Invest im Juni dieses Jahres die Erd- und Verbauarbeiten begonnen. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2020 geplant. Für das Gesamtensemble wird eine LEED-Gold Zertifizierung angestrebt und damit ein nachhaltiger Bau und Betrieb des Gebäudes sichergestellt. Neben der Landeshauptstadt hat der Einzelhändler Jacques’ Wein-Depot seinen Mietvertrag für die Fläche im Erdgeschoss des Bestandsgebäudes vorzeitig verlängert. Das Objekt ist damit vollvermietet.