München: Mahnstätte vor Olympia-Einkaufszentrum geplant

Vor dem Münchener Olympia-Einkaufszentrum soll eine dauerhafte Mahnstätte zur Erinnerung an die Opfer des Amoklaufs vom 22. Juli 2016 eingerichtet werden. In deren Mittelpunkt wird nach Vorstellungen des Kulturreferats ein mehr als fünf Meter hoher Baum stehen - als Symbol des Lebens. Über die weitere Gestaltung des Gedenkorts wird nach Auswertung eines künstlerischen Wettbewerbs entschieden, für den noch bis zum 25. Januar 2017 Entwürfe eingereicht werden können. Der 18jährige Schüler David S. hatte im Juli vor und im OEZ neun Menschen erschossen und vier weitere schwer verletzt. Er entging seiner Festnahme durch Selbstmord.

Rund um die Feiertage war es in der Bayern-Metropole zu Irritationen gekommen, weil die nach wie vor durch Angehörige und Freunde gepflegte, provisorische Gedenkstätte aus Blumen, Kerzen, Briefen und Fotos vor dem Einkaufszentrum plötzlich verschwunden war. Stadt und das Center-Management der ECE bekräftigten allerdings, nicht involviert gewesen zu sein. Die städtische Müllabfuhr hatte lediglich mit einer Kehrmaschine verbliebene Reste beseitigt.



Oberbürgermeister Dieter Reiter will nach Abschluss des Wettbewerbs die Familien der Angehörigen in endgültige Beschlussfassung mit einbeziehen. Die Mahnstätte soll als stiller Rückzugsort am 22. Juli 2017, dem Jahrestags des Attentats, eingeweiht, das Ablegen von Blumen und das Anzünden von Kerzen dauerhaft erlaubt werden.



Das im Jahr 1972 eröffnete Olympia-Einkaufszentrum, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach erweitert und umstrukturiert. Die letzte Maßnahme erfolgte im Jahr 2012. Seit dem umfasst das Zentrum rund 140 Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe einschließlich einem Ärztehaus und Karstadt-Warenhaus auf rund 67.200 m² Mietfläche und befindet sich schon seit Jahren im Eigentum der ECE sowie dem geschlossenen Immobilienfonds „Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6 Olympia-Einkaufszentrum München“ der DWS Finanz-Service GmbH.