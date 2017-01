München-Laim: Die Fast-Ruine Beck-Haus verschwindet

Der Starnberger Projektentwickler Ehret+Klein wird in Laim, dem Stadtbezirk 25 der bayerischen Landeshauptstadt, nicht nur mit offenen Armen empfangen, sondern fast ungeduldig erwartet: Die Starnberger wollen die baulichen Fragmente des ehemaligen Kaufhaus Beck an der Fürstenrieder Straße 21 in ein neues, helles, modernes Geschäftshaus verwandeln. Wortwörtlich, denn von der ursprünglichen Klinkersubstanz wird nichts mehr übrigbleiben. Das Baureferat muss sich inzwischen auf Bürgeranfragen hin rechtfertigen, warum noch keine Baugenehmigung erteilt worden sei. Ganz Laim will die seit zwanzig Jahren leerstehende, beständig verfallende Fast-Ruine so schnell wie möglich loswerden.

Der auf innerörtliche Revitalisierung spezialisierte Projektentwickler Ehret+Klein will bis 2018 eine architektonisch anspruchsvolle Fassadengestaltung realisieren und das Gebäude um ein viertes Obergeschoss aufstocken. Die Dachform soll an die benachbarten Satteldächer angepasst werden. In den oberen Etagen sind Gewerbe- und Büroräume avisiert, ins Erdgeschoss und in die erste Etage zieht ein Edeka-Markt mit eigenem Aufzug in der Verkaufszone ein. In der Tiefgarage stehen 99 Stellplätze zur Verfügung. Außerdem werden im Rahmen der Sanierung entlang der Fürstenrieder Straße zwei Baulücken geschlossen. Ein wenig skeptisch wird von einigen Vertretern des Bauausschusses noch die unbefriedigende Lösung für den Anlieferungsverkehr eingeschätzt.



Um das ehemalige Kaufhaus Beck hatte sich in den letzten Jahren ein hartnäckiger Kokon aus Gerüchten, Spekulationen, gemutmaßten Interventionen der insolventen Besitzerin Daniela Högl und geplatzten Zwangsversteigerungen gebildet. Welche Rolle dabei der Hauptgläubiger, die österreichische Raiffeisenbank Linz gespielt hat, ist (öffentlich) noch immer nicht ganz geklärt. Das Gebäude hatte im September 2013 noch einen Schätzwert von 9,6 Millionen Euro, kam aber bei einer nur halböffentlichen Zwangsversteigerung für 6,1 Millionen Euro unter den Hammer. Gegen die Versteigerung klagte Daniela Högl, ließ dann aber offensichtlich laut Medienberichen Fristen verstreichen und das Hick-Hack begann von neuem – erst seit April 2016 befindet sich die Ruine nun offiziell im rechtmäßigen Besitz einer privaten Investorengruppe.