München kriegt ein Riesenrad als Wahrzeichen

Von April 2019 an schaut das Werksviertel-Mitte auf ganz München – Und ganz München schaut aufs Werksviertel-Mitte. Mit dem neuen 78 Meter hohen Riesenrad Hi-Sky bekommt das Stadtquartier im Münchner Osten für zwei Jahre ein weithin sichtbares Wahrzeichen. Mittlerweile steht auch der Betreiber des neuen Publikumsmagneten fest.

.