München: Kate Spade eröffnete ersten Store in Deutschland

Das US-amerikanische Modelabel Kate Spade eröffnete erstmals einen eigenen Store in Deutschland. 550 m² Einzelhandelsfläche mietete das Unternehmen dafür in der Brienner Straße 12 in der Münchener City über die Retailberater von BNP Paribas Real Estate. In den Räumlichkeiten soll neben der Verkaufsfläche auch ein Showroom entstehen; die Eröffnung fand bereits Mitte April statt. Die Fläche wurde in den vergangenen Jahren überwiegend als Pop-up-Store unter anderem für Westwing, Hermès und Google genutzt.

