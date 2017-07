München gönnt sich eine Verschnaufpause

Für das zweite Quartal 2017 beobachtet Cushman & Wakefield einen deutlichen Rückgang des Investitionsvolumens am Gewerbeimmobilienmarkt innerhalb der Stadt München auf 275 Millionen Euro im Vergleich zu 1,46 Milliarden Euro im ersten Quartal.

Dieser Rückgang von etwa 81 Prozent ist vor allem auf drei Großtransaktionen zurückzuführen, die noch in das erste Quartal gefallen sind, sowie kurz vor Abschluss stehende Transaktionen, die voraussichtlich in das dritte Quartal fallen werden. Das zweite Quartal hingegen hat keine Transaktion im dreistelligen Millionenbereich vorzuweisen. Dies spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Transaktionsgröße im zweiten Quartal wider, die mit 25 Millionen Euro pro Transaktion um 50 Prozent geringer ausfällt als im ersten Quartal.



„Wir erwarten für die zweite Jahreshälfte und insbesondere für das dritte Quartal wieder stärkere Verkaufsumsätze. Allein das voraussichtliche Transaktionsvolumen der aktuell am Markt befindlichen Immobilien beläuft sich auf rund 1,3 Milliarden Euro„, sagt Catharina Fader, Head of Capital Markets München bei Cushman & Wakefield.



Umlandgemeinden deutlich im Trend

Bei der Verteilung des Transaktionsvolumens im Umland erfreuen sich der Norden und Osten großer Beliebtheit. Das Ergebnis des ersten Quartals mit ca. 225 Millionen Euro wird dieses Quartal voraussichtlich erneut erzielt. Die hohe Nachfrage am Mietflächenmarkt, das knappe Flächenangebot im Stadtgebiet sowie das geringe Projektentwicklungsvolumen rücken gut angebundene Bürostandorte in den Umlandgemeinden in den Fokus der Mieter.



„Immer mehr Investoren erkennen die Chancen dieser Entwicklung, was sich bereits in deutlich fallenden Renditen widerspiegelt. Selbst die 5-Prozent-Hürde ist im Umland der bayerischen Landeshauptstadt heute keine mehr“, sagt Catharina Fader. Aufgrund der zunehmenden Flächenverknappung laut C&W zu erwarten – insbesondere bei Großanmietungen –, dass die Unterzeichnung von Mietverträgen gut zwei Jahre vor Flächenbezug stattfindet oder bei kurzfristigerem Flächenbedarf die Vermietungstransaktionen im Umland in der zweiten Jahreshälfte zunehmen werden.