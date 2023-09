München H&M eröffnet neuen Flagship am Black Friday

H&M hat für seinen neuen Flagship-Store in der Bestlage Kaufingerstraße bekanntgegeben: Die schwedische Einzelhandelskette startet am 24. November, am sogenannten Black Friday.

H&M hatte den Mietvertrag für seinen neuen Megastroe im letzten Jahr unterzeichnet [wir berichteten]. Die Verkaufsfläche beläuft sich auf etwa 3.700 m², die sich über vier Etagen erstrecken. Die MEAG, der das Gebäude direkt neben der Frauenkirche gehört, hatte die Flächen energieeffizient umgebaut. Aktuell wird die Glasfassade über zwei Stockwerke eingesetzt.



Münchens zentrale Fußgängerzone vom Marienplatz zum Stachus, bestehend aus Kaufingerstraße und Neuhauser Straße, bietet eine bunte Vielfalt aus Traditionshäusern, nationalen und internationalen Ketten sowie viele kleine Einzelhandelsgeschäfte und weithin bekannte Gastronomiebetriebe. Zudem befinden sich hier eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, neben der Frauenkirche das Neue Rathaus oder die Kirche St. Michael.